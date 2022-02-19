Финляндия — Россия, хоккей на ОИ-2022. Всё или ничего

Если думаете, что со Швецией было валидольно, то вы ошибаетесь.

20 февраля состоится матч за золотые медали на Олимпиаде по хоккею Финляндия — Россия. Начало встречи — в 7:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 2.52, успех сборной России идёт в букмекерских конторах за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на финал Олимпиады по хоккею Финляндия — Россия 20 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч финала Олимпиады по хоккею Финляндия — Россия 20 февраля не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.32, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.75. Гол в первые 10 минут оценён аналитиками коэффициентом 1.89. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.00.

Финляндия — Россия: прогноз на матч за золотые медали на Олимпиаде по хоккею (20.02.2022)

Олимпийские игры подходят к концу, а вместе с ними завершается мужской хоккейный турнир. На 20 февраля запланирован матч за звание олимпийского чемпиона между сборными Финляндии и России. Он пройдёт на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 7:10 мск.

Сборная Финляндии на этом турнире идёт без поражений, лишь сборная Швеции оказала наибольшее сопротивление (4:3 ОТ). Тем не менее первое место в группе С финны заняли. В четвертьфинале легко разобрались со Швейцарией (5:1), а в полуфинале прошли Словакию (2:0). Победный гол на счету Сакари Маннинена.

Всего у хоккеиста семь баллов за пять матчей — лучший бомбардир турнира. Второй гол пришёлся в пустые ворота словаков незадолго до сирены. Хотя это не отменяет высокого уровня Финляндии, которую перед турниром наравне со сборной России считали главным претендентом на золото. К слову, так и случилось.

Хотя Россия, будем откровенны, прошла менее сложную группу, где уступила лишь Чехии (5:6 ОТ). Но тот матч ничего не решал, первое место в группе В никуда не делось от россиян. В четвертьфинале досталась сборная Дании, во второй раз на турнире. Удалось снова выиграть с разницей в две шайбы, но на этот раз пропустили — 3:1.

А вот полуфинал со сборной Швеции пока оказался самым сложным матчем для российской сборной (2:1 Б). Удалось дотянуть до серии послематчевых бросков. Заслуга здесь во многом и Ивана Федотова, который выручал как мог. Голкипер был надёжен не только в основное время, но и в серии буллитов. Имя первого номера на финал сомнений не вызывает.

Впрочем, он не единственный герой вечера. Владимир Ткачёв спас команду в овертайме от верного гола, а Егор Яковлев оставил команду в борьбе, не промахнувшись в очень важной попытке в серии буллитов. Отдельное спасибо стоит сказать Арсению Грицюку, который реализовал победный бросок. Парню всего 20 лет, но он не испугался!

Впервые в своей истории сборная России дважды подряд будет играть за золото Олимпиады. Это приятный факт, которым можно гордиться. Только вот у российских хоккеистов будет меньше времени на отдых. Мало того, что финны начали играть раньше, так россияне ещё до буллитов дошли. Сил и эмоций было оставлено много.

Это на руку Суоми, хотя в предстоящем противостоянии говорить о явном фаворите не приходится. Даже несмотря на то, что финская команда выиграла три последних очных матча. Почти вся она собрана из игроков КХЛ, Алексей Жамнов с тренерским штабом должны хорошо знать соперника и подготовиться, как это было со сборной Дании.

Наверняка в финале нас ждёт что-то похожее, что было в матче Россия — Швеция. Дело в том, что финны при Юкке Ялонене здорово умеют играть от обороны и караулить свои шансы в атаке. Едва ли и российский тренерский штаб отойдёт от идеи играть на результат, надёжнее в своей зоне. Скорее всего, мы снова увидим напряжённый матч.

Тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.75 здесь выглядит уместно. У Суоми с заброшенными шайбами чуть лучше, чем у россиян. И всё же Иван Федотов будет предельно внимателен, едва ли крепкая оборона сборной России развалится. Это финал. И это матч двух команд, которые в первую очередь стараются не пропустить. Болеем за наших, но голевого пиршества не ждём.

Финляндия — Россия: прогноз и ставка на финал Олимпиады по хоккею 20 февраля 2022 года

Обе сборные прошли тернистый путь к золотым медалям, но победитель всегда один. По факторам соперники не уступают друг другу. Конечно, у Финляндии состав почти полностью из игроков КХЛ и пока особых проблем не встречал. Но у России в составе есть победители прошлой Олимпиады. Много голов не ждём. В финале встречаются две команды, которые прежде всего стараются не пропустить.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.75.