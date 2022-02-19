Финляндия — Россия. Прогноз «Фонбет»: ради такого стоит встать пораньше

20 февраля состоится матч финала хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Финляндии. Встреча пройдёт в Пекине на льду стадиона «Национальный», первое вбрасывание запланировано на 7:10 мск. Сделать ставку на победу «Красной машины» можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Финляндия

Команда Юкки Ялонена – единственная на турнире в Пекине, выигравшая все матчи. На групповом этапе финны оказались сильнее Словакии (6:2), Латвии (3:1) и Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале и полуфинале добились побед над Швейцарией (5:1) и Словакией (2:0) соответственно. Победную шайбу в полуфинале забросил нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, один из 17 игроков КХЛ в составе сборной.

Финны, выигравшие ЧМ-2019 и завоевавшие серебро ЧМ-2021, владеют двумя олимпийскими серебряными медалями (1988, 2006) и четырьмя бронзовыми медалями (1994, 1998, 2010, 2014). Однако они никогда не становились олимпийскими чемпионами. В 1988 году в финальном турнире за 1-6-е места уступили всего одно очко СССР, а в решающем матче 2006 года оказались слабее Швеции (2:3). На Олимпиаде-2018 вылетели в четвертьфинале, проиграв Канаде (0:1).

В тройке лучших игроков всего турнира по показателю полезности находятся именно три финна: Теэму Хартикайнен (+8), Микко Лехтонен (+7) и Сакари Маннинен (+7). Подопечные Ялонена 13 раз играли в большинстве, но реализовали всего четыре попытки, две из которых — в стартовом матче Олимпиады со словаками. Зато в полуфинале с этим же соперником ни одно из трёх удалений использовано не было. Сама Финляндия чаще всего пропускает во вторых периодах (пять шайб), забивает – в третьих (10).

В какой форме Россия

Россияне не проигрывают в основное время 10 матчей кряду на Олимпийских играх. Серия началась на групповом этапе турнира в Пхёнчхане и продолжилась в Пекине. В активе подопечных Алексея Жамнова в Китае победы над Швейцарией (1:0) и дважды над Данией (2:0, 3:1), поражение от Чехии в овертайме (5:6 ОТ) в не имевшем турнирного значения матче в группе, а также успех в тяжелейшем полуфинале со Швецией (2:1 Б).

Россияне перебросали «Тре Крунур» 41-35, вели в счёте 1:0, однако сломить сопротивление соперника досрочно не смогли. Иван Федотов совершил 34 сейва, а в серии буллитов отразил шесть бросков. Никита Гусев, Егор Яковлев и Арсений Грицюк – авторы реализованных буллитов, с которыми не сумел справиться голкипер СКА Ларс Юханссон.

В Пекине российскими хоккеистами реализованы всего два большинства из 16, соперники наказали Федотова и Ко пять раз из 15. Никита Гусев, отметившийся результативными действиями лишь в двух из пяти матчей, по-прежнему остаётся лучшим игроком сборной России по системе «гол+пас» – 0+5. Чаще всего россияне забивают в третьих периодах (пять раз), а пропускают во вторых и третьих – по три.

Финляндия — Россия: статистика личных встреч

Финляндия – один из самых неудобных соперников для сборной России. На ЧМ-2019 и ЧМ-2016 «львы» выбивали россиян в полуфинале (1:0 и 3:1 соответственно). У «Красной машины» серия из трёх поражений от финнов подряд на этапах Еврохоккейтура.

2:3 в овертайме на Кубке Первого канала, 0:3 — на Кубке Карьяла, 1:4 — на Хоккейных играх Carlson. Последняя встреча команд на Олимпийских играх пришлась на Сочи-2014, когда россияне уступили 1:3 в четвертьфинале домашнего турнира.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Олимпиады Финляндия — Россия 20 февраля 2022 года

Ставка: ничья в основное время за 3.90. (Сделать ставку).

В финале хоккейного турнира среди мужчин на Олимпийских играх нет фаворита и аутсайдера. Сборная Словакии в полуфинале даже перебросала финнов (28-27), но соперник был точнее и хладнокровнее. «Львы», безусловно, неудобный соперник для россиян. Но так было в годы, когда «Красная машина» демонстрировала открытый хоккей, думала больше об атаке.

В Пекине команда Алексея Жамнова делает ставку на аккуратную игру, только в одном матче было заброшено больше трёх шайб. Однако противостояние с чехами в заключительном матче группового этапа не играло для россиян ключевой роли. Выход в четвертьфинал был гарантирован благодаря победам сборной Швейцарии в группе над соперником.

Однако с Чехией и Швецией — более именитыми и крепкими оппонентами — основное время завершилось ничейными результатами. Велика вероятность, что так будет и в финале. Сборная Финляндии сейчас похожа стилистически на сборную России. Обе команды стараются в первую очередь не пропустить. У Суоми было больше времени на отдых, но на концентрации россиян это сказаться не должно.

Мы предлагаем сделать ставку на ничью в основное время за коэффициент 3.90. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 3900 рублей. Такая ставка прошла и в последней очной встрече команд – в декабре прошлого года на Кубке Первого канала и в финале Олимпийских игр 2018 года.