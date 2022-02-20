Россия — Финляндия в битве за золото, закрытие Олимпиады в Пекине: что смотреть 20 февраля

Последний месяц зимы постепенно приближается к своему логическому завершению. Вместе с этим пришла пора закрывать Олимпиаду в Пекине. Сборная России установила собственный рекорд по числу медалей на зимних Играх. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 20 февраля. Это заключительный день соревнований.

Что смотреть в футболе 20 февраля

Олимпиада, несомненно, забрала на себя внимание, наверняка некоторые футбольные поклонники начали ревновать. Однако футбольный сезон в самом разгаре, впереди — только интересное. После зимнего перерыва вернулись еврокубковые соревнования, да и на внутренней арене дел ещё хватает с лихвой.

Сегодня, 20 февраля, завершается программа 26-го тура английской Премьер-лиги. В 17:00 мск стартует принципиальнейшее «противостояние роз». На стадионе «Элланд Роуд» местный «Лидс Юнайтед» примет «Манчестер Юнайтед». Следом пройдёт не менее интригующая игра «Вулверхэмптона» и «Лестера». Начало — в 19:30 мск.



В испанской Примере стоит обратить внимание на матч 25-го тура между «Валенсией» и «Барселоной», который начнётся в 18:15 мск. А поклонники немецкого футбола наверняка будут следить за дерби дортмундской «Боруссии» и мёнхенгладбахской «Боруссии», которое стартует в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В Италии заманчиво выглядят вывески «Фиорентина» — «Аталанта» (14:30 мск) и «Интер» — «Сассуоло» (20:00 мск). Во Франции продолжаем переживать за Александра Головина, который оправился от травмы и начинает набирать форму. Его «Монако» отправится в гости к «Бордо» (20:00 мск).

Что смотреть в хоккее 20 февраля

Разумеется, всё внимание хоккейных отечественных болельщиков будет приковано к финалу хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России сумела выбить сборную Швеции в полуфинале, а теперь сразится за олимпийское золото со сборной Финляндии, которую с самого начала считали одним из фаворитов.

Стартует встреча в 7:10 мск, в прямом эфире трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале. Хоккей российской команды в этот раз критикуют за отсутствие зрелищности. С этим трудно спорить, поскольку за пять игр она забила всего 13 голов. Однако заслуженный выход в финал тоже довольно трудно оспорить.



Также можно обратить внимание на три игры регулярного чемпионата НХЛ. В 21:00 мск «Питтсбург Пингвинз» начнёт выяснять отношения с «Каролиной Харрикейнз». В 22:00 мск стартует противостояние «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». А в 23:00 мск состоится первое вбрасывание матча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Флоридой Пантерз».

Что смотреть на Олимпиаде 20 февраля

Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Сегодня пройдёт церемония закрытия зимних Игр. Начало запланировано на 15:00 мск. Российский флаг понесёт лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотых медали в своём виде спорта. Также сообщается, что участие в церемонии должны принять фигуристы, основной темой станут спортсмены.

Что ещё смотреть 20 февраля

Новый теннисный сезон стартовал, уже вовсю разыгрываются различные турниры по миру. Например, в США турнир категории АТР-250 в Делрэй-Бич дошёл до заключительных матчей. А в Дохе (Катар) девушки играют первый круг. Не ранее 15:30 мск начнут выяснять отношения россиянка Вера Звонарёва и Ван Эйтванк из Бельгии.



Баскетбольные фанаты сегодня смогут посмотреть Матч звёзд в Единой лиге ВТБ. Звёзды России (красные) сразятся со Звёздами мира (синие). Начало запланировано на 16:00 мск. Год назад в этом состязании победу одержали Звёзды России со счётом 183:162.