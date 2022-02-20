«Эдмонтон» — «Миннесота». Кирилл Капризов превзойдёт Овечкина

21 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.53, успех «Миннесоты» тоже идёт за 2.53.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота».

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» 21 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота» 21 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.37. Гол в первые 10 минут идёт за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 9.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

«Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.02.2022)

Олимпиада подошла к концу, а в Национальной хоккейной лиге накал страстей не утихает. На 21 февраля запланированы семь встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Эдмонтона» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Эдмонтон Ойлерз» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 59 баллов за 49 матчей. Хотя ещё недавно был за пределами зоны плей-офф. Всё благодаря хорошей серии игр. На отрезке из пяти последних встреч у команды пять побед с общим счётом 22:8. Накануне обыграла «Виннипег» (4:2).

Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две передачи. У него 71 балл. Леон Драйзайтль отметился пасом. У него 69 баллов. В целом игра «Ойлерз» впечатляет сейчас, они играют хорошо. При этом в 13 прошлых матчах лишь три поражения. А вот у оппонента дела пошли на спад — «Миннесота» спустилась на третью строчку в Западной конференции.

Всего набрала 63 балла за 46 встреч, отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 13 пунктов. В последних пяти встречах всего две победы. Сперва над «Каролиной» (3:2), а затем над «Детройтом» (7:4). Но уже две встречи подряд идут поражения: от «Виннипега» (3:6) и накануне от «Флориды» (2:6). Пропустила многовато.

В последней встрече Кирилл Капризов поучаствовал во всех шайбах, отметился голом и результативной передачей. У него 61 балл. Кирилл также за первые 100 матчей в НХЛ набрал 112 баллов, последний раз с подобным результатом был Евгений Малкин. Это радостная новость на фоне неудачных игр, но впереди набравший ход «Эдмонтон».

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В личных встречах же у соперников явного фаворита выделить не получается. В Эдмонтоне у «Уайлд» три победы в пяти последних играх. И при этом команды устраивают голевые матчи, тотал был не ниже пяти шайб. На фоне побед «Эдмонтона» и хорошего тонуса Кирилла Капризова вполне стоит снова ожидать много голов.

Тем более что «Миннесота» будет всеми силами стараться вернуть свою позицию в таблице и вернуться в победную колею. А у «Ойлерз» дела снова в порядке, команда побеждает и забрасывает неплохо. В составе два лучших бомбардира лиги. Хотя и гости забросили уже 176 шайб, но в последних двух встречах что-то не заладилось.

С учётом хорошей серии побед, конечно, «Эдмонтон» смотрится предпочтительнее. Но у него сразу семь игроков не сыграют. А «Миннесота» не просто так занимает одну из лидирующих строчек в конференции. Мы бы остановились на тотале больше 6 шайб за 1.76. Забрасывать есть кому, основные бомбардиры и снайперы в строю.

«Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 февраля 2022 года

Хозяева очень хорошо проводят последний отрезок матчей, чего не скажешь о сопернике. Но у «Ойлерз» снова проблемы с составом, а у «Миннесоты» с этим порядок. С другой стороны, лидеры в строю у обеих сторон. «Уайлд» всеми силами постарается забрать очки и прервать череду неудач, но и хозяева сейчас в хорошей форме. Ждём яркий матч с обилием голов.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.76.

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