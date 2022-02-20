«Кальяри» — «Наполи». Лучано Спаллетти подготовится к визиту «Барселоны»

21 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Наполи». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Кальяри» оценён экспертами в 6.15. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кальяри» — «Наполи» 21 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Кальяри» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Наполи» (21.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют накалом страстей, однако на внутренней арене дел тоже хватает. 21 февраля в чемпионате Италии состоятся две встречи 26-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Унипол Домус» местный «Кальяри» примет «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Кальяри» не относится к числу крупнокалиберных клубов. За более чем вековую историю лишь раз становился чемпионом Серии А. В текущем розыгрыше успехи тоже сомнительны. Располагается на 17-й позиции в непосредственной близости к зоне вылета. У имеющей столько же баллов (21) «Венеции» есть игра в запасе, борьбы за выживание не избежать.



Из-за опасности красно-синие здорово выступили в трёх последних турах чемпионата Италии. Сыграли вничью с «Фиорентиной» и «Эмполи» (в обоих случаях 1:1), также обыграли в гостях «Аталанту» (2:1). Не обошлось без везения, в двух встречах из трёх противники были ослаблены красными карточками. Тем не менее отметим бойкость.



В Кубке Италии подопечные Вальтера Маццарри тоже стартовали бодро, одержали победы в первых двух раундах над «Пизой» и «Читтаделлой» (оба раза 3:1). Но на стадии 1/8 финала столкнулись с крепким «Сассуоло», и результат совсем иной — поражение (0:1). С атакой имеются проблемы, забить больше одного мяча сильным оппонентам получается редко или вообще не удаётся.

Статистика говорит о многом, за 25 игр Серии А клуб из одноимённого города забил только 25 голов, а в свою сетку получил 46. С другой стороны, шестую игру кряду не пропускает больше одного мяча. Прогресс, вероятно, связан с уходом Диего Година. Опытный защитник не добавил надёжности и уступил место в основе молодым. Затем расторг контракт и стал игроком «Атлетико Минейро».



У «Наполи» успехи намного лучше. Занимает третью строчку в чемпионате Италии и активно борется за золотые медали с «Миланом» и «Интером». Начало сезона выдал вообще потрясающее, одержал восемь побед подряд. Выступать в таком сумасшедшем темпе долго не получилось. Не хватило ресурсов, потому уступил лидерство.



Тем не менее в последних пяти турах Серии А подопечные Лучано Спаллетти вновь активизировались: одержали победы над «Сампдорией» (1:0), «Болоньей» (2:0), «Салернитаной» (4:1) и «Венецией» (2:0), также сыграли вничью с «Интером» (1:1). Стоит обратить внимание на крепость обороны. За 25 матчей пропустили только 17 мячей, меньше всех.

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Благодаря стараниям защитников и удаче неаполитанцы сыграли вничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Сами атаковали крайне мало и нанесли только четыре удара (все в створ). Зато порадовали уверенной, слаженной игрой на своей половине поля. Если бы не 11-метровый, к ответной встрече подошли бы с небольшой форой.



Лучано Спаллетти выразил мнение, что «Барселона» заслужила ничью, но усомнился в пенальти. Как аргумент итальянский специалист привёл то, что мяч не изменил направления после попадания в руку. Как бы там ни было, с учётом характера игры и отсутствия двух игроков основы из-за травм — Станислава Лоботки и Маттео Политано — результат неплох.



«Кальяри» выглядит аутсайдером грядущего противостояния. Обладает меньшим запасом прочности, с трудом и не без удачи добыл успешные результаты в последних турах. Можно похвалить тренера за грамотный ход со сменой линии обороны, теперь есть возможность зацепиться за ничью, сыграв от защиты, но не более.



«Х2 + ТМ 3.5 мяча» за коэффициент 1.76 — отличный вариант для ставки. Дело в том, что у неаполитанцев 24 февраля запланирована ответная встреча с «Барселоной». В первом матче потратили много сил, в первенстве наверняка постараются сэкономить. С защитой тоже порядок, потому могут забить один-два мяча и рассчитывать на «сухарь».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Наполи» 21 февраля 2022 года

Оба коллектива на данный момент могут похвастаться крепкой защитой, что предвещает низкую результативность матча. «Кальяри» очень мало забивает, потому вряд ли сумеет одержать победу, максимум, на что может рассчитывать — ничья. «Наполи» трудно сражаться сразу на двух фронтах. На евроарене серьёзный соперник — «Барселона», уходит много сил. Думается, гости не проиграют, но и голов будет немного.



Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

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