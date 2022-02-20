«Вильярреал» — «Ювентус». Аллегри не по зубам победителю Лиги Европы

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.89. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» 22 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» (22.02.2022)

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. Регулярные чемпионаты продолжаются, но Лига чемпионов не ждёт. 22 февраля состоятся две первые встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Керамика» местный «Вильярреал» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних четырёх турах чемпионата Испании «Вильярреал» выступил неплохо. Одержал победу над «Мальоркой» (3:0), «Бетисом» (2:0) и «Гранадой» (4:1), но сыграл вничью с мадридским «Реалом» (0:0). Наиболее интересен последний случай. «Сливочные» были сильно ослаблены отсутствием главного бомбардира — Карима Бензема — и всё равно сыграли лучше.

Сейчас «жёлтая субмарина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги и претендует на выход в Лигу чемпионов. Подняться так высоко помогла трансферная кампания. Зимой к коллективу присоединились сразу два качественных игрока — Серж Орье и Джовани Ло Чельсо, которые вытеснили из заявки на евротурнир другого перспективного футболиста — Никиту Иосифова.

Россиянин перебрался в «Вильярреал Б» из московского «Локомотива» летом 2021 года. С тех пор принял участие в 15 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. За основную команду дебютировал недавно, но уже отметился забитым мячом в ворота «Севильи Атлетико».

Унаи Эмери доволен прогрессом, однако предпочёл противопоставить «Ювентусу» более опытных игроков.

Неудивительно, ведь из группового этапа Лиги чемпионов клуб с трудом прорвался в плей-офф. Сначала сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), затем потерпел поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2 и 0:2). Одержал победы над «Янг Бойз» (4:1 и 2:0), а также в ответной встрече обыграл бергамасков (3:2). С крепкими оппонентами возникли большие трудности.

«Ювентус» тоже усилился в трансферное окно. К клубу присоединился один из лучших бомбардиров Серии А — Душан Влахович. Форвард уже отметился полезным действием: забил гол в дебютном матче 24-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0). Пока только привыкает к новой обстановке и не радует результативностью, но имеет огромный потенциал.

Впрочем, даже без серба «старая синьора» смотрелась очень грозно. После неудачного старта сезона наверстала упущенное и сейчас располагается в зоне еврокубковых соревнований. Не проигрывает уже 12 матчей кряду в Серии А при ничейных результатах с «Венецией», «Наполи», «Аталантой» и «Торино» (во всех случаях 1:1). Также поделила очки с «Миланом» (0:0).

Прогноз на матч «Гёзтепе» — «Галатасарай».

С равными по силе оппонентами туринцы не рискуют играть открыто, потому голов не так много — 38 за 25 матчей Серии А. Причём большая часть из них забита аутсайдерам. Успехов добиваются благодаря надёжной линии обороны, которая пропустила за этот же период только 23 мяча. Нестареющий Джорджо Кьеллини, опытный Леонардо Бонуччи и талантливый Маттейс де Лигт — главные виновники успеха.

Подопечные Массимилиано Аллегри постоянно развиваются. Нередко тренер экспериментирует с составом на матч и понемногу наигрывает различные связки. Огромные ротационные ресурсы позволяют пробовать игроков на различных амплуа без вреда для результата. Например, Алекс Сандро отыграл от звонка до звонка на позиции центрального защитника в матче последнего тура Серии А с «Торино».

«Юве» великолепно сочетает в себе энергию молодого поколения и опыт возрастных игроков. В грядущем противостоянии будет не до экспериментов, потому самое время вспомнить, как он выступил в групповом этапе Лиги чемпионов. Добыл пять побед в шести матчах, продемонстрировав замечательную дисциплину. Соответственно, вышел в плей-офф с первой позиции.

«Жёлтая субмарина» усилилась в трансферное окно и здорово выступила в последних матчах Ла Лиги. Однако ничейный результат с мадридским «Реалом», который выступал без Бензема, очень настораживает. На евроарене в своё время тоже были большие проблемы с сильными оппонентами. Думаем, можно взять Х2 + ТМ 3.5 мяча за 1.90.

Дело ещё в том, что «старая синьора» — не просто крепкая команда. Она обладает недюжинной крепостью обороны и имеет отличный кадровый резерв. Вполне может положиться на грамотное руководство Массимилиано Аллегри, который знает толк в стратегическом футболе. Единственный минус — низкая результативность. Душан Влахович только привыкает к новому коллективу, а остальные не всегда радуют. Плюс из-за травмы не сыграет Дибала.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» 22 февраля 2022 года

«Вильярреал» немного окреп и выглядит симпатично, но в важной встрече с «Реалом» в Ла Лиге сыграл не лучшим образом. В плей-офф Лиги чемпионов проскользнул со скрипом. Он банально не так силён, как «Ювентус». Итальянцы славятся мощной оборонительной линией. В Серии А давно не проигрывали, несмотря на старания «Милана», «Наполи» и «Аталанты». Забивают мало, зато стабильно добывают результат.



Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи».

Прогноз на матч «Рединг» — «Бирмингем».