«Оттава» — «Миннесота». Лидерство Александра Овечкина подходит к концу

23 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Сенаторз» идёт за 3.16. Ничья по итогам 60 минут игры доступна за 4.60.

Прогноз на матч «Флорида» — «Нэшвилл».

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» 23 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» 23 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.14. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.80.

«Оттава» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (23.02.2022)

Олимпийские игры завершились, а в Национальной хоккейной лиге страсти не утихают. Борьба за места в плей-офф в самом разгаре. На 23 февраля запланировано сразу шесть матчей. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить «Миннесоте», которая едет в гости к «Оттаве». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Оттава» по-прежнему идёт на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 41 очко в 49 матчах. Отставание от зоны плей-офф приличное, составляет 19 очков. Речь о борьбе за Кубок Стэнли и не идёт. Тем более что на последнем отрезке игра оставляет желать лучшего. Всего две победы в пяти встречах. В матчах с «Вашингтоном» (4:1) и «Баффало» (3:1).

Следом команда потерпела два поражения: в играх с «Бостоном» (2:3 ОТ) и накануне с «Рейнджерс» (1:2). Всего в этом сезоне выиграли 18 матчей. Результаты, разумеется, неутешительные, хотя подопечные Ди Джей Смита не сдаются и борются в каждой встрече. Правда, проблемы с составом преследуют уже не первый день. Сразу шесть игроков не сыграют с «Миннесотой», ещё один — под вопросом.

«Миннесота» вернула себе вторую строчку Западной конференции, набрав 65 очков. Отставание от лидирующего «Колорадо» всё равно внушительное, составляет 11 очков. При этом в спину дышат «Калгари» и «Сент-Луис» с 64 очками. Положение приятное, но шаткое. А всё из-за неудачных игр с «Виннипегом» (3:6) и «Флоридой» (2:6). Пропустили много.

Благо накануне «дикари» отыгрались на «Эдмонтоне» (7:3). Атака поработала на славу, а россияне Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились передачами. Всего у них 62 и 16 баллов за результативность соответственно. Кевин Фиала забил дважды и отдал пас. Впереди не самая крепкая «Оттава», есть отличный шанс начать новую победную серию. Прошлая закончилась ещё в начале февраля.

Тем более что в личных встречах в Оттаве у «Миннесоты» дела обстоят просто отлично. Удалось одержать девять побед в девяти предыдущих играх. Причём семь из них были добыты в основное время. Последний раз «Сенаторз» обыгрывали соперника из Сент-Пола в апреле 2016 года, то есть практически шесть лет назад. Показательно.

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

Кроме того, хозяева на своём льду не могут выиграть пять матчей кряду в этом сезоне НХЛ. В то время как гости проиграли всего две игры на выезде из семи последних. Показатели заметно лучше. При этом нет стольких травмированных игроков, лишь Мэтт Дамба не сыграет.

Скромной «Оттаве» это, конечно, обеспечит проблемы. Хозяева несильны в атаке — лишь 110 заброшенных шайб (против 183 у гостей). Зато пропускают не так много для аутсайдера — 156 (против 143 у оппонента). Артём Зуб и Никита Зайцев выглядят неплохо, однако остановить Кирилла Капризова будет непросто. На наш взгляд, гости — явные фавориты этой встречи.

Мы бы рассмотрели победу «Миннесоты» в основное время за 1.95. Коэффициент вполне рабочий. К слову, Капризов благодаря результативному действию в прошлом матче подобрался в гонке бомбардиров вплотную к Александру Овечкину. Если продолжит с той же скоростью штамповать очки, то и лидеров нагонит.

«Оттава» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 февраля 2022 года

«Миннесота» по сезону идёт очень уверенно, даже с учётом поражений. На фоне «Оттавы» выглядит явным фаворитом. Причём имеет перевес как по очным встречам, так и по пропущенным и заброшенным шайбам. К тому же хозяева имеют проблемы с составом, что на руку гостям. Мы бы взяли лобовую победу гостей.

Ставка: победа «Миннесоты» за коэффициент 1.95.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».