«Спартак» — ЦСКА: Ваноли может начать карьеру в России с победы в дерби

26 февраля «Спартак» и ЦСКА начнут весеннюю часть РПЛ очным противостоянием. В этом дерби Паоло Ваноли дебютирует на посту главного тренера красно-белых. Игра начнётся в 19:00 мск, а посмотреть её можно будет на телеканале «Матч Премьер».

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Букмекеры не могут выделить ярко выраженного фаворита встречи. Шансы «Спартака» оценивают коэффициентом 2.60, а на ЦСКА можно сделать ставку за 2.75. На ничью аналитики предложили коэффициент 3.50.



Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.83, а на ТБ 2.5 – за 2.04. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.82. обратный исход идёт за 2.00.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — ЦСКА (26.02.22)

Зимняя пауза в РПЛ заканчивается, а весна стартует без раскачки – дерби «Спартака» и ЦСКА. Букмекеры отдают красно-белым совсем небольшое преимущество, вероятно, из-за домашнего стадиона. Но, вероятно, атмосфера будет камерной, ведь активные фанаты как спартаковцев, так и армейцев собираются бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.



Чего ждать от дерби? Как и всегда, бескомпромиссной борьбы. А вот в плане результата говорить о чём-то сложно, уж слишком изменились команды за зиму.



В первую очередь, это, конечно, касается «Спартака». Пришли новый тренер Паоло Ваноли и новый спортивный директор Лука Каттани. Кажется, атмосфера вокруг клуба несколько разрядилась, а внутри и вовсе видится благополучие. Вот только надолго ли это? С точки зрения селекции всё тоже довольно позитивно.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

В нападении конкуренцию усилит Шамар Николсон, люксембуржца Кристофера Мартинса уже называют потенциальным открытием чемпионата, в контрольных матчах опорник из «Янг Бойз» смотрелся очень неплохо. Ну а Хлусевич, Пруцев и Классен должны добавить общей глубины составу. Да, «Спартак» Ваноли ещё сыроват, но видно, что наставник хочет видеть от команды и как эта команда должна играть.



Что до ЦСКА, то здесь смены тренера не было, а вот усилить команду удалось. Юсуф Языджи, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль – все эти ребята должны помочь армейцам существенно добавить в атаке. Ждут в ЦСКА и опорника Жан-Филиппа Гбамена, но даже если этот трансфер случится, то вряд ли новичок сразу же появится на поле. Из слабых мест можно отметить, что команде не хватает конкуренции впереди, зато атакующих полузащитников у ЦСКА достаточно.



Дерби есть дерби, но и турнирное значение этой встречи будет велико. «Спартак» завершил осеннюю часть сезона только на 9-й позиции и обязан подниматься выше, бороться за место в еврокубках. ЦСКА же пока четвёртый и ведёт борьбу за призовые места. А если повезёт, то и за Лигу чемпионов можно зацепиться.

В первом круге ЦСКА победил 1:0, да и вообще три из последних четырёх встреч были низовыми. Так что можно присмотреться к ставке на ТМ 2.5 за 1.83. Можно рассматривать и вариант «обе забьют – нет», но это более опасная ситуация, атака по именам у обоих клубов топовая для РПЛ.



А ещё статистика говорит о том, что «Спартак» хорошо выступает в дерби на своём поле. Красно-белые не проигрывают сопернику уже 5 матчей на своём стадионе, здесь 3 победы и две ничьих. Так что присмотритесь к победе «Спартака» за 2.60 или же к более надёжному варианту с непроигрышем спартаковцев за 1.49.



До возобновления РПЛ осталось совсем немного времени. И рестарт сезона с такого дерби – его лучшая реклама. Матч будет очень интересным. Удачных ставок!

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.