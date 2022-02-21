«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Антонио Конте рано расслабляться

23 февраля состоится перенесённый матч 13-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 23 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» (23.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют накалом страстей, однако на внутренней арене завершены не все дела. В английской Премьер-лиге 23 февраля состоится перенесённая встреча 13-го тура. На стадионе «Тёрф Мур» местный «Бёрнли» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В прошлом сезоне «Бёрнли» был на грани вылета в Чемпионшип. В нынешнем успехи ничуть не лучше, располагается на 19-й позиции с 17 очками. У замыкающего таблицу «Норвича» столько же. Тем не менее в последних трёх турах АПЛ выступил здорово для своего уровня. Сыграл вничью с «МЮ» (1:1), потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1) и разгромил «Брайтон» (3:0).



Наиболее интересен последний случай, ведь за 22 матча чемпионата Англии бордовые одержали только две победы — в 10-м туре над «Брентфордом» (3:1) и недавно как раз над «чайками». Большой вклад в последний успех внёс новичок Ваут Вегорст. Голландец записал на свой счёт гол и голевую передачу. При этом здорово участвовал в развитии атак и отборе.



О стабильности, конечно, речи не идёт. За немецкий «Вольфсбург» нападающий забил только шесть голов и отдал одну голевую передачу в 18 турах немецкой Бундеслиги. Как акклиматизируется в новом коллективе — неизвестно. Впрочем, без него было хуже. Например, из Кубка Англии подопечные Шона Дайча вылетели ещё в 1/32 финала от «Хаддерсфилда» (1:2) из Чемпионшипа.

Да и в Кубке лиги клуб из «Бёрнли» не преуспел. Выбыл, потерпев поражение в 1/8 финала от «Тоттенхэма» (0:1). Причём на тот момент возглавлял «шпор» Нуну Эшпириту Санту. Соперник переживал не лучшие времена и испытывал серьёзные проблемы с результативностью. Несмотря на это, нанёс больше ударов и владел мячом большую часть встречи.



Сейчас лилово-белых тренирует Антонио Конте. В противостоянии последнего тура чемпионата Англии его подопечные обыграли лидирующий «Манчестер Сити» (3:2). Итальянец не скупился на комплименты. В интервью заявил, что «Тоттенхэм» — одна из самых трудолюбивых команд, которые когда-либо он возглавлял.



До встречи с «горожанами» специалист выразил недовольство трансферной политикой клуба. Дело в том, что ушли в январе сразу четыре важных игрока, а пришли — двое (Деян Кулушевски и Родриго Бентанкур, оба из туринского «Ювентуса»). Тем не менее трансферы пошли на пользу, Кулушевски уже забил гол и отдал голевую передачу на Гарри Кейна в игре с «Ман Сити».

Проблема в другом — ненадёжная оборонительная линия. «Шпоры» очень часто пропускают, поэтому в последних четырёх турах АПЛ потерпели поражения от «Саутгемптона» (2:3), «Челси» и «Вулверхэмптона» (оба раза по 0:2). Для улучшения ситуации планируют заключить контракт со Стефаном де Вреем из миланского «Интера». Однако до лета придётся как-то держаться.

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

Из Кубка лиги северо-лондонцы выбыли, дважды уступив в дерби «Челси» (0:2 и 0:1). Зато в Кубке Англии пока всё хорошо. Вышли в 1/8 финала, одержав победу над «Моркамом» (3:1) и «Брайтоном» (тоже 3:1). Стоит отметить, что во всех случаях пропустили. Даже от «креветок» из третьего по силе дивизиона Англии.



И всё же стоит отметить, что «Бёрнли» и «Тоттенхэм» здорово выступили в последних турах чемпионата Англии. Бордовые забили трижды, а лилово-белые обхитрили самого Хосепа Гвардиолу. С другой стороны, уровень исполнителей у команд разный, лондонцы в этом плане выглядят сильнее. Причём существенно.



Однако оборонительная линия их часто подводит в нынешнем сезоне. Даже несмотря на то, что команду возглавляет требовательный Антонио Конте. Потому возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.90. С новым нападающим и после триумфа в матче с «Брайтоном» хозяева наверняка будут заряжены.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 23 февраля 2022 года

Обеим командам не хватает стабильности. Результаты на дистанции не лучшие, зато в матче прошлого тура АПЛ обе сыграли отлично. Порадовали результативностью и ярким футболом. Трансферные кампании пошли им на пользу, однако защитниками коллективы не пополнились. Продолжают пропускать, причём довольно часто. Особенно «Тоттенхэм». Думаем, как минимум по одному голу друг другу забьют.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Прогноз на матч «Челси» — «Лилль».