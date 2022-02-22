И без Олимпиады будет на что посмотреть!

«Вильярреал» — «Ювентус», «Челси» — «Лилль» и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, уже совсем скоро весна. А в спорте весело: завершилась Олимпиада в Пекине, в разгаре европейские футбольные чемпионаты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 февраля.

На что ставить в футболе 22 февраля

Разумеется, всё внимание сегодня к Лиге чемпионов. В Испании «Вильярреал» примет «Ювентус». Унаи Эмери – король Лиги Европы, но в турнире рангом выше пока ничем особым себя не проявил. Но не блещет в этом сезоне и «Юве», так что в этой паре не всё так однозначно.

Ставка с коэффициентом 2.25 на матч «Вильярреал» — «Ювентус».

«Челси» принимает «Лилль». Здесь англичане – явные фавориты. У них уже нет шансов на чемпионство в АПЛ, а вот в Лиге чемпионов можно попробовать защитить титул.

На что ставить в хоккее 22 февраля

Олимпиада завершена, а плей-офф КХЛ ещё не начался. Поэтому пока всё внимание НХЛ. Здесь в ночь на среду 6 матчей. «Коламбус» примет «Торонто», «Оттава» — «Миннесоту» во главе с Кириллом Капризовым, а «Филадельфия» — «Сент-Луис». «Флорида» встретится с «Нэшвиллом», «Анахайм» — с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» — с «Айлендерс».

На что ещё ставить 22 февраля

На теннисном турнире в Дубае Карен Хачанов сыграет с австралийцем Алексом де Минором, а Андрей Рублёв – с Даниэлем Эвансом из Великобритании.

В баскетбольной Евролиге казанский УНИКС на выезде сыграет с «Монако».

В женской волейбольной Суперлиге очередной тур завершится матчем «Минчанки» и московского «Динамо».

Почему атака «Челси» не справится с «Лиллем»?