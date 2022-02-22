«Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз «Фонбет»: экс-тренер «Спартака» заслуживает шанс

Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и итальянским «Ювентусом». Встреча пройдёт на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Испании, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Вильярреал»

В этом сезоне Ла Лиги «Вильярреал» подтверждает свой уровень и ведёт борьбу за попадание в еврокубки. После 25 матчей набрал 39 очков и располагается на шестом месте в таблице. При этом отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего три балла. Хотя понятно, что здесь довольно высок уровень конкурентов. И преобразившаяся при Хави «Барселона», и мадридский «Атлетико».



В семи предыдущих играх в чемпионате подопечные Унаи Эмери одержали четыре победы при двух ничьих и одном поражении. Крупно одолели «Леванте» (5:0), сыграли вничью с «Атлетико» (2:2), уступили «Эльче» (0:1), всухую победили «Мальорку» (3:0) и «Бетис» (2:0), завершили нулевой ничьей встречу с «Реалом» (0:0) и нанесли поражение «Гранаде» (4:1).



Только вот в Кубке Испании дела у команды не задались. На стадии 1/16 финала она неожиданно уступила хихонскому «Спортингу» (1:2), а потому завершила своё участие в соревновании. Хотя в этом сезоне «жёлтая субмарина» отличается довольно конструктивными действиями в нападении, которые помогают регулярно создавать голевые моменты.



«Вильярреал» занимает вторую позицию в Ла Лиге по среднему показателю ожидаемых голов (xG за игру – 1,90) и делит четвёртое место с «Барселоной» по забитым мячам (42). Стоит также отметить, что «Вильярреал» представляет особую опасность в концовках матчей, забив 13 голов в последние 15 минут встреч – это третий показатель в Ла Лиге.



Лидеры — Арно Данжума и Жерар Морено — записали на свой счёт по 15 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах. Данжума стал героем последнего матча с «Гранадой», оформив хет-трик. А вот Морено пропустит встречу с «Ювентусом» из-за мышечного повреждения. Лучшим ассистентом клуба является Дани Парехо, в активе которого восемь результативных передач во всех турнирах.

В какой форме «Ювентус»

В новом календарном году «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в Серии А. В семи предыдущих встречах в чемпионате Италии одержал три победы при четырёх ничьих. На этом отрезке туринцы обыграли «Рому» (4:3), «Удинезе» (2:0) и «Верону» (2:0) и сыграли вничью с «Наполи» (1:1), «Миланом» (0:0), «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1).



Набрав 47 очков в 26 матчах, подопечные Массимилиано Аллегри закрепились на четвёртом месте в таблице, в зоне Лиги чемпионов. Хотя здесь на хвосте сидит «Аталанта». Удачно для туринцев сложились встречи и в Кубке Италии. В 1/8 финала они прошли «Сампдорию» (4:1), в 1/4 финала – «Сассуоло» (2:1).



Беспроигрышная серия «Ювентуса» в Серии А достигла 12 матчей. Добиться такого результата команде помогли качественные действия в обороне. На этом отрезке лишь однажды пропустили более двух голов, а в семи случаях смогли сыграть «на ноль». В последнее время также старались понадёжнее сыграть в защите и не позволяли противникам создавать много опасных моментов.



Как следствие, в четырёх из пяти последних встреч в чемпионате Италии показатель ожидаемых голов соперников xGA не превышал 0,85. Единственным исключением стал матч с «Аталантой». А вот сами «бьянконери» в нападении тоже не могут похвастаться яркой игрой.

Они делят десятую позицию с «Эмполи» по результативности (38 голов). А в трёх из пяти последних матчей во всех турнирах туринцы не забивали больше одного гола. Стоит отметить, что в двух предыдущих встречах — с «Аталантой» и «Торино» — «старая синьора» отличалась лишь после розыгрышей угловых.

«Вильярреал» – «Ювентус»: кадровые потери

За «Вильярреал» из-за повреждений не сыграют Жерар Морено, Франсис Коклен и Рубен Пенья.



У «Ювентуса» по причине травм в матче не примут участия Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани. Также под вопросом участие Федерико Бернардески и Луки Пеллегрини.

«Вильярреал» – «Ювентус»: статистика личных встреч

Соперники провели лишь один очный матч. Товарищеская игра 7 августа 2009 года завершилась победой «Вильярреала» (4:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» – «Ювентус» 22 февраля 2022

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча за 2.25 (сделать ставку).



«Вильярреал» подходит к плей-офф Лиги чемпионов в хорошем настроении. Разгромил «Мальорку», одержал важную победу в матче с «Бетисом», смог удержать ничью с «Реалом» и выиграл у «Гранады». На этом отрезке пропустили всего один гол. В матче с «Бетисом» практически не позволяли сопернику создавать голевые ситуации. А с «Реалом» на последнем рубеже удачно действовал голкипер Херонимо Рульи.

«Ювентус» уже давно не проигрывает, но в новом календарном году потерял очки в матчах с «Наполи», «Миланом», «Аталантой» и «Торино». Как и во многих встречах в этом сезоне, в туринском дерби им не хватало остроты в нападении. В связи с этим клуб смог создать лишь пару опасных моментов, включая забитый с углового мяч.



Кроме того, в предстоящем матче с «Вильярреалом» на атакующем потенциале гостей наверняка скажется потеря Пауло Дибалы, получившего повреждение. Аргентинец в этом сезоне записал на свой счёт 12 мячей и шесть ассистов во всех турнирах – это лучший показатель в команде. Дорогостоящий новичок Душан Влахович продолжает адаптироваться. В его активе один гол в четырёх матчах во всех турнирах.



Вследствие организованных действий туринцев в обороне и довольно блеклой игры в атаке ставка на тотал меньше 2.5 мяча проходила в пяти их последних встречах в Серии А. Мы предлагаем поставить на то, что «Вильярреал» как минимум не проиграет, а общий тотал голов будет меньше 2.5. Такое пари сыграло в двух из трёх предыдущих матчей команды.