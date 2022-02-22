«Атлетико» — «МЮ». «Инстаграм» Криштиану Роналду встретит новых фанатов

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.58. Успех англичан оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «МЮ» 23 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «МЮ» (23.02.2022)

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. На внутренней арене дел хватает, но Лига чемпионов не ждёт. 23 февраля состоится две встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Ванда Метрополитано» мадридский «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Выдав потрясающий сезон в прошлом году и замечательно стартовав в нынешнем, «Атлетико» столкнулся с рядом проблем. Коронавирусная инфекция, поредевшая оборона и низкая результативность сильно сказались на выступлениях. На данный момент клуб располагается на пятой строчке в Ла Лиге и рискует даже остаться без Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше евротурнира «матрасники» тоже показали себя не лучшим образом. Сыграли вничью с «Порту» (0:0), уступили «Ливерпулю» (2:3 и 0:2) и «Милану» (0:1). Победы одержали в матчах с итальянцами (2:1) и португальцами (3:1). В обоих случаях повезло. «Россонери» подвёл Франк Кессье, схлопотавший красную карточку уже на 29-й минуте. «Драконам» же не хватило реализации.

В Кубке Испании удача тоже отвернулась от подопечных Диего Симеоне. Уступили на стадии 1/8 финала «Реалу Сосьедад» (0:2). Причём за весь матч нанесли только один удар в створ. Стоит заметить, что аргентинский специалист использовал схему с пятью полузащитниками и одним нападающим. Сейчас Симеоне использует совсем иные стратегии.

Тем не менее и они не помогают. В последних четырёх турах чемпионата Испании мадридцы потерпели поражения в матчах с «Барселоной» (2:4) и скромным «Леванте» (0:1). С трудом одержали победу в игре с «Хетафе» (4:3) и разгромили «Осасуну» (3:0). С атакой проблем нет, но линия обороны впечатляет в плохом смысле слова.

Несмотря на все слухи и разговоры вокруг клуба, «Манчестер Юнайтед» прогрессирует при Ральфе Рангнике и уже вернулся в топ-4. Но победы пока даются с большим трудом. Например, в матче последнего тура чемпионата Англии со скрипом одержали победу над «Лидсом» (4:2). Ушли на перерыв с преимуществом в два мяча, но во втором тайме пропустил столько же за одну минуту!

Впрочем, три балла манкунианцы в копилку всё же положили. Не последнюю роль в успехе сыграл главный тренер, вовремя сделавший ключевые замены. Предоставил игровое время Фреду и Энтони Эланге, оба забили. Также своевременно перешёл на схему с пятью защитниками, заменив Криштиану Роналду на Рафаэля Варана. После этого больше не пропустили.

Несмотря на старания Давида де Хеа, который стал лучшим игроком января в АПЛ, пропускают «красные дьяволы» довольно часто. Потеряли очки в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:2), затем с «Бёрнли» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Во всех случаях забивали первыми и продолжали атаковать, желая выиграть, но по итогу руки опускались даже у Криштиану Роналду.

Обладатель пяти «Золотых мячей» совсем перестал выделяться на футбольном поле после того, как Ральф Рангник возглавил клуб. В 12 матчах АПЛ забил только три гола, один из них — с «точки». Возможно, в Лиге чемпионов будет по-другому, ведь в плей-офф евротурнира клуб пробрался именно благодаря стараниям португальца.

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За пять матчей группового этапа Роналду забил шесть голов. Но важно не столько количество, сколько качество этих мячей. Почти все были заколочены волевыми усилиями в тех встречах, где «Манчестер Юнайтед» рисковал потерять очки. На тот момент командой руководили Уле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик, а что будет при Рангнике?

Градус грядущего противостояния очень велик. Диего Симеоне не выигрывал со своими подопечными только Лигу чемпионов. Дважды был очень близок к успеху, но оба раза проигрывал в финале. Тем не менее в последних матчах Ла Лиги его подопечные выступили средне. Много пропустили. На групповом этапе евротурнира, кстати, тоже.

А вот «красные дьяволы» прогрессируют. Ральфа Рангника за многое стоит похвалить. Он мастерски пользуется заменами и сменой стратегии по ходу матча. Единственный минус — его подопечные часто пропускают. Давид де Хеа зачастую остаётся бессилен, хотя демонстрирует великолепную форму. Думаем можно взять «обе забьют» за 1.90.

От хвалёной обороны Диего Симеоне и его мадридского «Атлетико» в этом сезоне мало что осталось. Команда переживает спад: проигрывает аутсайдерам и пропускает от середняков. Манкунианцы за такое прощать не будут. В то же время сами англичане похвастаться надёжностью обороны тоже не могут. Ждём что-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 23 февраля 2022 года

«Атлетико» является очень мощным и опасным клубом. Здорово начал сезон, но сбавил обороты, даже вылетел из Кубка Испании. Пора реабилитироваться. «Манчестер Юнайтед», несмотря на имеющиеся трудности, выглядит собранно и симпатично при Рангнике. Часто радует победами и желанием расти. Однако оба коллектива при этом много пропускают. Сейчас они примерно равны по силе. Мы бы проверили голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

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