«Олимпиакос» — «Аталанта». Алексей Миранчук может быть спокоен

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Аталанта». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех греков оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Аталанта» 24 февраля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Олимпиакос» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Аталанта» (24.02.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов пришла пора вспомнить о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 24 февраля состоятся восемь ответных встреч 1/16 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции местный «Олимпиакос» примет итальянскую «Аталанту».

В первой встрече греки уступили «Аталанте» со счётом 1:2. Забили уже на 16-й минуте и здорово оборонялись весь первый тайм. Однако сдерживать натиск оппонента долго не получилось. На 61-й минуте счёт сравнял защитник Берат Джимсити. Двумя минутами позднее он же помог добыть бергамаскам домашнюю победу.



По итогу греки уступили по всем параметрам. Нанесли меньше ударов, проиграли по владению мячом и смотрелись совсем неубедительно. Вероятно, они понимают, что сил противостоять мощному противнику явно не хватает, и избрали тактику игры на контратаках. Только за всю игру лишь раз удалось это использовать.



Стоит заметить, что на дистанции успехи красно-белых столь же печальны. За шесть матчей группового этапа евротурнира одержали только три победы. Одолели «Антверпен» (2:1) и дважды турецкий «Фенербахче» (3:0 и 1:0). Поражения потерпели от немецкого «Айнтрахта» (1:2 и 1:3) и в ответной встрече с бельгийцами (0:1).

В греческой Суперлиге подопечные Педру Мартинша смотрятся на порядок лучше. Возглавляют турнирную таблицу с солидным отрывом от догоняющего ПАОКа. При этом за 23 матча не потерпели ни одного поражения. Одержали 18 побед и пять раз сыграли вничью. Вероятно, именно низкий уровень чемпионата и отсутствие конкуренции мешает развиваться и выступать с позиции силы в матчах с грозными соперниками на евроарене.



У «Аталанты», напротив, идёт ожесточённая борьба за попадание в топ-4. На данный момент команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А с 44 баллами. Четвёртую позицию занял «Ювентус» с 47 очками, но он сыграл на одну игру больше. Дышат в спину «Лацио» и «Фиорентина» с 43 и 42 баллами соответственно. Напряжение возрастает с каждым новым туром.



Благодаря такой накалённой обстановке бергамаски пребывают в прекрасном тонусе. Целей сразу несколько, сконцентрироваться на них труднее. Зато талантливые игроки получают больше игрового времени и прогрессируют. Одним из открытий стал Алексей Миранчук, долгое время сидевший в глубоком запасе.

Ходили слухи о том, что руководство «богини» отпустит россиянина в «Лацио» или «Дженоа», однако прогресс игрока заставил передумать о трансфере. Конечно, серьёзные кадровые проблемы тоже сыграли важнейшую роль. Тренерский штаб столкнулся с настоящим кризисом. Подвели и психологические проблемы Иличича.



И всё же стоит отметить, что российский полузащитник не растерялся. В матче 21-го тура с «Удинезе» (6:2) хавбек отдал две голевые передачи. Затем здорово выступил в ничейных встречах с «Лацио» и «Ювентусом» (в обоих случаях 0:0). Развить успех помешала травма в игре с римлянами. Миранчук уже оправился и набирает форму.



Впрочем, готов ли принять участие в грядущем противостоянии — пока непонятно. Без Миранчука подопечные Джан Пьеро Гасперини в последних трёх матчах чемпионата Италии выступили не лучшим образом. Потерпели поражение от «Кальяри» (1:2) и «Фиорентины» (0:1), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1).



С другой стороны, несмотря на отличные результаты в чемпионате Греции, «Олимпиакос» выглядит андердогом предстоящего матча. В очной встрече потерпели поражение, на групповом этапе Лиги Европы тоже не порадовали уверенной игрой. Бергамаски хуже сыграли на внутренней арене, но обладают большими ресурсами для победы.

И всё же нельзя игнорировать тот факт, что греки теперь будут играть дома, где они априори выступают лучше. Здесь и стены помогут, и перелёт совершать не придётся. Да и преимущество итальянской команды в один мяч — не такое уж большое. На наш взгляд, хозяева осторожно, но будут атаковать. Однако гости выглядят интереснее в целом. Думаем, можно взять Х2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.72.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Аталанта» 24 февраля 2022 года

«Олимпиакос» банально не так силён, как «Аталанта». Очная встреча это продемонстрировала. Уровень коллективов разнится, хотя понятно, что на своём поле греки побегут отыгрываться. Тем более что преимущество в счёте бергамасков совсем небольшое. И всё же Гасперини есть Гасперини, от гостей тоже ждём голов. На наш взгляд, Х2 + тотал больше вполне можно проверить.



Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.72.