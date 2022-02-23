«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз «Фонбет»: с «Баварией» бы такое не прошло

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Криштиану Роналду и Диего Симеоне можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Атлетико»

В этом сезоне результаты мадридского «Атлетико» не отличаются стабильностью. В новом календарном году клуб также выступает неровно. В семи последних матчах в чемпионате Испании одержал четыре победы при одной ничьей и двух поражениях.

Подопечные Диего Симеоне победили «Райо Вальекано» (2:0), сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2), в компенсированное время ко второму тайму вырвали победу во встрече с «Валенсией» (3:2), проиграли «Барселоне» (2:4), одолели «Хетафе» (4:3), уступили «Леванте» (0:1) и разгромили «Осасуну» (3:0).

Заработав 42 очка в 25 матчах, мадридцы располагаются на пятом месте в таблице. Уступают «Барселоне» по дополнительным показателям. При этом у каталонцев есть игра в запасе. В январе «матрасники» неудачно выступили и в кубковых встречах. В полуфинале Суперкубка уступили «Атлетику» (1:2), а в 1/8 финала Кубка Испании потерпели поражение от «Реал Сосьедада» (0:2).

«Атлетико» часто теряет очки из-за неубедительных действий в защите. В чемпионате делит только 12-е место с «Эльче» по пропущенным мячам (34). В шести из восьми предыдущих матчей во всех турнирах регулярно совершал ошибки в обороне и пропускал как минимум два гола. В битве с «Барселоной» мадридцы позволили забить оппоненту сразу четыре мяча.

Тогда защитники «Атлетико» регулярно упускали каталонцев в своей штрафной и позволяли наносить удары из острых позиций. Впрочем, несмотря на плохую игру в обороне, мадридцы всё же продолжают борьбу за попадание в еврокубки за счёт собственной высокой результативности. В чемпионате Испании занимают третье место по забитым мячам (45).

В шести из семи последних встреч в Ла Лиге отличались как минимум дважды. В отличной форме находится Анхель Корреа, в активе которого четыре гола в пяти предыдущих играх. У Луиса Суареса два мяча и ассист в четырёх последних матчах. В матче с «Осасуной» хорошее впечатление произвёл Жоао Феликс, записавший на свой счёт гол и результативную передачу.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ составляет семь матчей. Одержал четыре победы при трёх ничьих. В результативном матче манкунианцы разошлись миром с «Астон Виллой» (2:2), победили «Брентфорд» (3:1) и «Вест Хэм» (1:0), сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1) и нанесли поражения «Брайтону» (2:0) и «Лидсу» (4:2).

После 26 встреч подопечные Ральфа Рангника с 46 очками занимают четвёртую позицию в таблице. Они на четыре балла отстают от идущего на третьем месте «Челси» и на столько же опережают «Вест Хэм», располагающийся на пятой позиции. В то же время команда неудачно выступила в Кубке Англии, проиграв в 1/16 финала «Мидлсбро» (1:1, 7:8 пен).

«Манчестер Юнайтед» неплохо смотрится в нападении. Забивал в каждой из семи последних встреч в АПЛ, в четырёх случаях – как минимум два гола. В двух последних матчах с «Брайтоном» и «Лидсом» эффективно использовал свободное пространство и регулярно создавал опасные моменты.

Как результат — в этих играх «красные дьяволы» имели высокий показатель ожидаемых голов (xG с «Брайтоном» – 2,75, с «Лидсом» – 2,61). Стоит отметить, что они являются лучшим клубом АПЛ по мячам, забитым после контратак (14). В пяти последних матчах лидерами команды по системе «гол+пас» стали Бруну Фернандеш и Джейдон Санчо, которые забили по два гола и сделали по два ассиста.

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: кадровые потери

В составе «Атлетико» из-за дисквалификации встречу пропустит Янник Карраско. По причине повреждений не сыграют Даниэль Васс и Матеус Кунья. Под вопросом и участие Тома Лемара. Француз был переведен на карантин перед матчем с «Осасуной» из-за близкого контакта с заболевшим коронавирусом.

У «Манчестер Юнайтед» в последних встречах из-за повреждений отсутствовали Эдинсон Кавани и Эрик Байи. Возможно, что они успеют восстановиться к матчу с «Атлетико». Мэйсон Гринвуд отстранён от игр и тренировок.

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Соперники сыграли всего два очных матча, которые состоялись ещё в 1991 году на стадии 1/8 финала Кубка обладателей кубков. В Мадриде «Атлетико» добился разгромной победы (3:0). Ответная встреча в Манчестере завершился ничьей (1:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «МЮ» 23 февраля 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.90. (Сделать ставку).

В этом сезоне «Атлетико» не отличается дисциплиной, которая была присуща команде в предыдущие годы. Практически в каждом матче защитники совершают серьёзные просчёты и огрехи в обороне. В предпоследнем туре пропущенный гол привёл к поражению от «Леванте» – худшего клуба чемпионата Испании.

Вопросы вызывает и игра голкипера Яна Облака, который в этом сезоне Ла Лиги отражает лишь 53% ударов. Наряду с этим мадридцы демонстрируют высокую эффективность в нападении. В большинстве встреч в Ла Лиге в новом календарном году мадридцы забивали как минимум два мяча.

К тому же в предстоящей игре сможет принять участие восстановившийся от травмы Антуан Гризманн. Француз лучше всего себя проявляет именно в матчах Лиги чемпионов. На его счету четыре гола в пяти встречах – это лучший результат в мадридского «Атлетико» в целом.

«Манчестер Юнайтед» в последнее время тоже стал острее действовать в нападении. Организованно выходит из обороны и проводит опасные контратаки. Кроме того, манкунианцы стали продуктивнее использовать голевые моменты. Однако в обороне тоже не обходится без проблем.

Защитники манкунианцев нерасторопно действуют в собственной штрафной и позволяют оппонентам наносить опасные удары. В двух последних матчах средний показатель ожидаемых голов соперников был довольно высок (xGА за игру – 1,50).

Учитывая стиль предстоящих соперников, мы ожидаем, что противостояние пройдёт в обоюдоострой борьбе с большим количеством голевых моментов. Мы предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют. Такое пари сыграло в пяти из шести предыдущих матчей «Атлетико» в чемпионате и в пяти из шести встреч «МЮ» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Болельщики испанского клуба могут быть благодарны руководителям за то, что те попросили УЕФА аннулировать результаты первой жеребьёвки матчей плей-офф Лиги чемпионов. Изначально клубу досталась в соперники мюнхенская «Бавария». Немцы, конечно, тоже сбоят, но английская команда в последнее время слишком часто пропускает. С ней вполне можно играть в свой футбол.