«Бетис» — «Зенит». Прогноз «Фонбет»: не спешите хоронить петербуржцев

Сегодня, 24 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между российским «Зенитом» и испанским «Бетисом». Встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на действующего чемпиона России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Бетис»

В нынешнем сезоне соперник петербуржцев показывает крайне привлекательный футбол, который приносит результат. В 11 последних матчах во всех турнирах у «Бетиса» случилось девять побед. Только «Райо Вальекано» (1:1) и «Вильярреалу» (2:0) в играх Ла Лиги удалось отобрать очки у клуба.

На этом отрезке подопечные Мануэля Пеллегрини пробились в полуфинал Кубка Испании, где уже выиграли первый матч у «Райо Вальекано» (2:1), закрепились на третьем месте в чемпионате Испании, а также добились гостевой победы над «Зенитом» в первом стыковом матче Лиги Европы.

Только мадридский «Реал» забивает в Ла Лиге больше «Бетиса». В 25 матчах у зелёно-белых 47 голов. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Хуанми, у которого 13 (12+1) очков по системе «гол+пас». Из-за перебора жёлтых карточек испанец не сможет сыграть в следующем туре чемпионата Испании с «Севильей», поэтому абсолютно точно попадёт в состав на матч с «Зенитом».

Чаще всего подопечные Пеллегрини забивают с 16-й по 30-ю минуту (10), а пропускают – с 61-й по 75-ю (восемь). В 12 из 13 матчей Ла Лиги они побеждали в ситуациях, когда первыми открывали счёт. В трёх домашних матчах группового этапа Лиги Европы у «вердибланкос» победы над «Селтиком» (4:3) и «Ференцварошем» (2:0), а также ничья с «Байером» (1:1).

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые не проводили официальные матчи больше двух месяцев. 12 декабря команда Сергея Семака сыграла 1:1 в гостевой встрече РПЛ с московским «Динамо». 17 февраля уступила «Бетису» (2:3) в первой стыковой игре Лиги Европы. 0:2 было уже к 18-й минуте. Петербуржцы пропустили три мяча в первом тайме впервые с августа 2018 года.

Второй бомбардир РПЛ текущего сезона Артём Дзюба, а также самый дорогой игрок чемпионата России Малком в минувший четверг забили свои первые голы в этом розыгрыше еврокубков. В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов у россиянина и бразильца было лишь по одной результативной передаче.

Однако это не помогло обыграть «Бетис», виной чему стали индивидуальные ошибки партнёров Дзюбы и Малкома. До встречи с «Бетисом» сине-бело-голубые не проигрывали в 14 матчах подряд с учётом контрольных встреч на сборах.

Последнее поражение было в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (2:4) в начале ноября. «Зенит» не побеждал на выезде в 18 последних матчах еврокубков. Предыдущий успех был в 2017 году, когда российская команда обыграла в гостях «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы.

«Бетис» — «Зенит»: кадровые потери

Защитники «Бетиса» Мартин Монтойя и Хуан Миранда выбыли из строя из-за травм. Также матч в Испании точно пропустит вратарь сине-бело-голубых Станислав Крицюк, до сих пор не вернувшийся к тренировкам в общей группе.

«Бетис» — «Зенит»: статистика личных встреч

Голы Гвидо Родригеса, Виллиана Жозе и Андреса Гуардадо принесли испанцам победу в первом матче (3:2). До этого команды встречались лишь в товарищеской игре в феврале 2015 года, оставшейся за российским клубом (3:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» 24 февраля 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.62. (Сделать ставку).

«Бетис» на полных парах мчится к тому, чтобы финишировать в четвёрке лучших чемпионата Испании впервые с 2005 года и выйти в Лигу чемпионов. Команда находится в хорошей форме, Мануэль Пеллегрини поставил игру, позволяющую добиваться результата.

Вкупе с ошибками «Зенита» в обороне не стоит сомневаться, что «вердибланкос» забьют в четверг. Букмекеры не сомневаются, коэффициент на это составляет всего 1.16. То есть со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 1160 рублей. Чистая прибыль в этом случае — всего 160 рублей.

Однако и у сине-бело-голубых полный порядок с атакующим потенциалом. В строю и Дзюба, и Малком, и оба новичка – Алберто с Сергеевым. В первом матче зенитовцы создали достаточно моментов, чтобы забить даже больше двух мячей. Также были достаточно неплохие отрезки, когда испанцам приходилось прижиматься к воротам.

К тому же в семи матчах еврокубков нынешнего сезона испанцы сумели не пропустить лишь однажды. Да и в чемпионате Испании в последнее время пропускали даже от аутсайдеров. Оборона зелёно-белых действительно неидеальна. На наш взгляд, можно ожидать голы в исполнении обеих команд.

У российского клуба ещё есть шансы пройти дальше. Тем более что УЕФА с нынешнего сезона отменил правило гостевого гола в еврокубковых турнирах, а уступают россияне всего один мяч. Фактически для проведения дополнительных таймов хватит победы с минимальным счётом.