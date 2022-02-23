«Атлетико» — «МЮ», «Бенфика» — «Аякс» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, уже совсем скоро весна. А в спорте весело: завершилась Олимпиада в Пекине, в разгаре европейские футбольные чемпионаты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 февраля.

На что ставить в футболе 23 февраля

Настоящий подарок защитникам Отечества – два матча в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» сыграет с «МЮ». Криштиану Роналду возвращается в Мадрид и постарается, как в старые добрые времена, забить «матрасникам». В ещё одном матче дня «Бенфика» примет «Аякс». У голландцев 10 побед подряд, будет ли 11-я?

Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.23.

Кроме того, сегодня 3 встречи в АПЛ. «Ливерпуль» попробует подобраться к проигравшему свой матч «Ман Сити». Для этого нужно победить «Лидс». «Бёрнли» примет «Тоттенхэм», а «Уотфорд» встретится с «Кристал Пэлас».

На что ставить в хоккее 23 февраля

Олимпиада завершена, а плей-офф КХЛ ещё не начался. Поэтому пока всё внимание НХЛ. Здесь в ночь на четверг 5 матчей. «Даллас» примет «Виннипег», а «Детройт» — «Колорадо». «Монреаль» сыграет с «Баффало», «Тампа-Бэй» встретится с «Эдмонтоном», а «Аризоне» предстоит матч с «Лос-Анджелесом».

На что ещё ставить 23 февраля

На теннисном турнире в Дубае Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем, непростое испытание для нашего теннисиста. У Андрея Рублёва соперник попроще, но тоже опасный – кореец Квон Сон У.

Интереснейший матч в мужской волейбольной Суперлиге: московское «Динамо» сыграет с питерским «Зенитом». Петербуржцы собрали под своими знамёнами целую сборную мира, но никак не могут набрать кондиции. В итоге у команды 4 поражения подряд. А у «Динамо» «Зенит» и вовсе не может выиграть уже 12 матчей.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Аякс».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс».

Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон».