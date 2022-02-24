«Бетис» — «Зенит», «Наполи» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, уже совсем скоро весна. А в спорте весело: завершилась Олимпиада в Пекине, в разгаре европейские футбольные чемпионаты. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 февраля.

На что ставить в футболе 24 февраля

Четверг по традиции – день Лиги Европы и Лиги конференций. «Зенит» сегодня постарается отыграть в Севилье домашние 2:3 у «Бетиса». Будет сложно, тем более что при Сергее Семаке петербуржцы ещё не выигрывали в гостях в еврокубках.



Главный матч дня – без сомнения встреча «Наполи» и «Барселоны». В Испании команды сыграли 1:1, посмотрим, кто пройдёт дальше. Дортмундская «Боруссия» постарается отыграться за 2:4 в первом матче с «Рейнджерс». «Порту» постарается удержать преимущество в один гол в Риме против «Лацио», а «Шерифу» играть с «Брагой» после домашних 2:0.



В Лиге конференций продолжают шуметь Никита Хайкин и «Будё-Глимт». Норвежский клуб имеет фору в виде выездной победы с «Селтиком» — 3:1. Осталось не провалить домашний матч.

На что ставить в хоккее 24 февраля

Олимпиада завершена, а плей-офф КХЛ ещё не начался. Поэтому пока всё внимание НХЛ. Там в ночь на пятницу восемь матчей. Особняком стоит матч «Рейнджерс» и «Вашингтона»: Артемий Панарин и российская бригада вратарей против Александра Овечкина и его партнёров.

На что ещё ставить 24 февраля

На теннисном турнире в Дубае Андрей Рублёв встретится с обидчиком Аслана Карацева американцем Маккензи Макдональдом.



Сборная России по баскетболу сыграет с командой Нидерландов отборочный матч чемпионата мира. В Евролиге ЦСКА на выезде встретится с «Баварией», а УНИКС – с «Басконией».



В волейбольном Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» сыграет в Италии первый полуфинальный матч с «Монцей».