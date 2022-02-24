«Рейнджерс» — «Вашингтон». Александр Овечкин протестирует лучшего голкипера НХЛ

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Рейнджерс» идёт за 2.82.

Ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.34.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 25 февраля 2022 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 25 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.97, тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Гол в первые 10 минут идёт за 1.72, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.02.2022)

Возвращение КХЛ всё ближе, а пока смотрим Национальную хоккейную лигу. 25 февраля состоится сразу восемь матчей. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», которое пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

«Рейнджерс» идут пятыми в Восточной конференции, набрав 69 очков в 50 встречах. Отставание от лидирующей «Флориды» — шесть очков. Клуб из Нью-Йорка набрал ход, на отрезке из пяти прошлых игр потерпел лишь одно поражение — от «Детройта» (2:3 Б). Да и то — по буллитам.

Зато быстро исправились. Накануне обыграли скромную «Оттаву» (2:1), хотя даже пропустили первыми. Победный гол на счету Артемия Панарина, который реализовал численное преимущество на 30-й минуте встречи. Всего у российского форварда 55 очков в 45 встречах, он — лучший бомбардир команды и один из лидеров.

«Вашингтон Кэпиталс» пока занимает седьмую строчку с 65 очками в 52 матчах. До топ-6 не хватает трёх очков, но у конкурентов есть две игры в запасе. При этом на последнем отрезке из пяти матчей столичный клуб потерпел два поражения. Сперва в игре с «Коламбусом» (4:5), а после — с «Оттавой» (1:4). Исправиться удалось с «Нэшвиллом» (4:1) и «Филадельфией» (5:3).

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в последнем случае, равно как и Евгений Кузнецов. Зато Ови дважды поразил ворота «Предаторз», один раз — уже пустые. Защитник Дмитрий Орлов в каждом из этих матчей отдавал голевую передачу. После битвы с «Флайерз» у него в активе 24 очка по системе «гол+пас».

Однако лучшим звеном по набранным очкам оказалось, как ни странно, четвёртое. Гарнет Хэтэуэй отметился дублем и передачей, Ник Дауд и Карл Хагелин оформили по ассистентскому дублю. В целом всё идёт очень неплохо, видно, что команда разыгралась. После не самых удачных серий игр и провального января положительная динамика очень важна.

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Однако впереди — непростой «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин, а также Крис Крайдер, который обходит Овечкина в гонке снайперов НХЛ с 33 шайбами, в полном порядке. При этом в личных встречах фаворита выделить трудно. В Нью-Йорке «Рейнджерс» выиграли три очных встречи из пяти, одна из которых закончилась в овертайме (6:5 ОТ).

С другой стороны, «столичные» на выезде не проигрывают уже пять матчей кряду в текущем сезоне НХЛ. А у хозяев на своём льду лишь три победы за аналогичный период. Можно даже сказать, что силы равны. При этом команды каждый раз забрасывали больше пяти шайб на двоих в пяти прошлых очных битвах.

На наш взгляд, голов стоит вполне ждать снова. Ещё и потому, что травмированных игроков не так много: за гостей трое не сыграют и один под вопросом, а у хозяев лишь двое отсутствуют. Зато основные бомбардиры в строю. Плюс соперники сейчас находятся близко друг к другу в таблице, разница составляет четыре очка.

Да, Игорь Шестёркин в воротах у «синерубашечников» творит чудеса, в матче с «Оттавой» даже мог открыть счёт своим голам в НХЛ! Также установил клубный рекорд, одержав 50 побед за 79 матчей. Однако у гостей есть неувядающий Александр Овечкин — единственный хоккеист в НХЛ с 30 шайбами в 16 сезонах за одну команду. Невероятный показатель.

Так что мы бы остановились на тотале больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.97. Забрасывать у соперников есть кому, но выделить на фоне таких мастеров фаворита очень сложно. А вот ожидать матч на встречных курсах вполне можно, так как обе команды играют в довольно открытый хоккей.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 февраля 2022 года

Соперники сейчас чувствуют себя неплохо, на последнем отрезке имеют почти одинаковую статистику матчей. И в личных встречах явного фаворита выделить сложно. Зато команды часто забрасывают друг другу в очных встречах. Сейчас основные лидеры и бомбардиры в строю, так остановимся на тотале больше и в этот раз.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.97.

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