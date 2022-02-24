«Сочи» — «Арсенал». ЦСКА и «Локомотив» будут кусать локти

26 февраля состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех туляков оценён экспертами в 6.45. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Арсенал» 26 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Арсенал» (26.02.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Близится весенняя пора. После перерыва возвращается Российская Премьер-Лига. 26 февраля состоятся четыре встречи 19-го тура. В одной из них на стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет тульский «Арсенал».

«Сочи» в зимнее трансферное окно усилился защитниками Ваньей Дркушичем из словенского «Браво» и Артёмом Макарчуком из калининградской «Балтики», а также нападающим московского «Спартака» — Георгием Мелкадзе. Покинули коллектив Эмануэль Маммана, Матео Барач, Максим Барсов и ещё два игрока. По сути, обмен получился равноценным, лишь немного сократилась скамейка запасных.



Владимиру Федотову не сильно принципиальны трансферные кампании. Специалист умело находит таланты в тех ресурсах, которыми владеет. Об этом свидетельствовали потрясающие выступления Антона Заболотного и Александра Кокорина, когда они были ещё в клубе. Ходят слухи, что второй может вернуться, но нужен ли он теперь?



В текущем сезоне сочинцы выглядят ещё симпатичнее, чем в прошлом. Располагаются на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 31 баллом. Ведут борьбу за участие в еврокубковых соревнованиях и даже за медали первенства. При этом могут похвастаться отличной результативностью: за 18 матчей наклепали 30 мячей. Пропустили, правда, тоже немало — 20. Новички должны помочь это исправить.

В матче последнего тура чемпионата России «Сочи» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» (3:0). На 28-й минуте с пенальти отличился Кристиан Нобоа, но схлопотал красную карточку на 66-й минуте. В меньшинстве команда ожидаемо смотрелась хуже, однако благодаря морально-волевым качествам затолкала ещё два гола, умело используя контратаки.



Туляки в трансферное окно усилили линию нападения, заключив контракт с Джордже Деспотовичем из «Рубина». Также выкупили у казанцев Данила Степанова. Однако распрощались сразу с пятью футболистами, в том числе с Даниилом Хлусевичем. Пожалуй, именно продажа юного хавбека настораживает больше всего. За 16 матчей чемпионата России он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.



Впрочем, потеря одного конкретного футболиста — ничто по сравнению с проблемами, которые «Арсенал» испытывает на протяжении всего текущего сезона. Из-за неудач руководство расторгло контракт с Дмитрием Парфёновым и доверило тренерский мостик Миодрагу Божовичу. Прогресс появился, но небольшой. Сейчас клуб располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ, неподалёку от зоны вылета в ФНЛ.

В последних трёх турах чемпионата России туляки добыли победы над «Локомотивом» (3:1) и «Химками» (2:1), но также потерпели поражение от ЦСКА (0:2). Стоит заметить, что красно-зелёные пребывали на спаде из-за ухода Ральфа Рангника и выдавали ужасный отрезок. В двух других случаях результаты закономерны.



Во время перерыва красно-жёлтые тоже не проявили себя с лучшей стороны. В восьми товарищеских противостояниях одержали только две победы — над «Оренбургом» (0:2) и «Раннерсом» из Дании (3:2). Четыре раза сыграли вничью, также потерпели три поражения. Хотя понятно, что на результаты товарищеских игр никто не смотрит. Задачи стоят другие.



И всё же, несмотря на отсутствие Нобоа из-за дисквалификации, подопечные Владимира Федотова выглядят фаворитами грядущей встречи. Даже без лидера они сумели не только не проиграть московскому «Спартаку», но и довести преимущество до неприличного. Отличная результативность и трансферные усиления наверняка помогут возобновить сезон с победы.



К тому же тульский клуб зимой заключил только один новый контракт — с Деспотовичем. Форвард он, безусловно, высококлассный, но на адаптацию в новом коллективе наверняка уйдёт время. Опасность вылета в ФНЛ — хороший мотивационный фактор, только вот покинули клуб сразу пять человек, в том числе важный игрок основы — Даниил Хлусевич.

Прошлая очная встреча оппонентов завершилась в пользу сочинцев (2:1). Думаем, в этот раз будет что-то похожее. На дистанции успехи туляков откровенно плохи, после сборов тоже непонятно, что будет. Победы в последних турах чемпионата России одержали больше из-за плохих кондиций противников. С ЦСКА, например, такой трюк не сработал. Мы бы взяли П1 + тотал больше 1.5 мяча за 1.86.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Арсенал» 26 февраля 2022 года

На домашнем стадионе под чутким руководством Владимира Федотова «Сочи» смотрится очень грозно. Неспроста ведь располагается на третьей строчке в таблице РПЛ и громит «Спартак» в меньшинстве. «Арсенал» же неудачно проводит весь сезон. Пару раз удивил бойкостью, когда обыграл «Зенит» или «Локомотив», но со стабильностью в первой части чемпионата было туго. Зачастую терпит поражения, как в последней очной встрече с сочинцами. Ставим на хозяев снова.



Ставка: победа «Сочи» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.86.