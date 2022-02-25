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«Милан» — «Удинезе», «Дженоа» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, уже совсем скоро весна. Недавно завершилась Олимпиада в Пекине, в разгаре европейские футбольные чемпионаты. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 февраля.

На что ставить в футболе 25 февраля

Сегодня ряд матчей пройдёт в европейских чемпионатах. Интереснее всего, пожалуй, в Италии, где в разгаре чемпионская гонка. «Милан» сегодня примет «Удинезе», а «Интер» на выезде сразится с «Дженоа».

В АПЛ сойдутся «Саутгемптон» и «Норвич», а в Германии – «Хоффенхайм» и «Штутгарт». В Испании встретятся «Леванте» и «Эльче», а во Франции «Монпелье» примет «Ренн».

На что ставить в хоккее 25 февраля

Олимпиада завершена, а плей-офф КХЛ ещё не начался. Поэтому пока всё внимание НХЛ. Там в ночь на субботу 6 матчей. «Каролина» сыграет с «Коламбусом», «Сент-Луис» — с «Баффало», а «Чикаго» — с «Нью-Джерси». «Колорадо» примет «Виннипег», «Аризона» — «Вегас», а «Анахайм» — «Лос-Анджелес».

На что ещё ставить 25 февраля

На теннисном турнире в Дубае Андрей Рублёв в полуфинале сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

В баскетбольной Евролиге матч «Зенита» перенесли по понятным причинам. Поэтому сегодня только две встречи: «Монако» сыграет с «Фенербахче», а «Панатинаикос» — с «Црвеной Звездой».

Четыре матча в мужской волейбольной Суперлиге. Выделяем матчи «Белогорье» — «Локомотив» и «Динамо-ЛО» — АСК.