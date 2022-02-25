«Спартак» — ЦСКА. Братья Березуцкие выйдут в дамки

26 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 3.42.

«Спартак» — ЦСКА: чего ждать от дерби всея Руси?

«Спартак» — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на московское дерби РПЛ 26 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что дерби между «Спартаком» и ЦСКА 26 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (26.02.2022)

Февраль на исходе, уже вовсю гремят еврокубковые соревнования. Это значит, что пришла пора встречать Российскую Премьер-Лигу, которая возвращается после зимнего перерыва. Возобновится сезон в субботу, 26 февраля, сразу четырьмя матчами. Разумеется, повышенное внимание будет приковано к противостоянию «Спартака» и ЦСКА.

Первое столичное дерби в текущем сезоне проходило на «ВЭБ Арене», красно-синие на своём поле обыграли принципиального оппонента с минимальным счётом благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Правда, тогда положение команд в таблице и их состояние было кризисным. Большую роль сыграл уровень голкиперов.

«Спартак» — ЦСКА: какой канал покажет матч?

В каком состоянии соперники подойдут к предстоящей встрече — спрогнозировать непросто. С одной стороны, красно-белые объявили о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера в середине декабря 2021 года. У итальянца было достаточно времени познакомиться с коллективом. Всё-таки команда прошла полноценные сборы.



Однако ничего не заменит официальные игры. Например, покинувший Москву после победы в матче с «Легией» в Лиге Европы Руй Витория использовал в чемпионате России преимущественно схему с двумя центральными защитниками. Ваноли, как известно, наигрывал на сборах Руслана Литвинова третьим в связку к Жиго и Джикии.

А ведь ещё стоит сказать про трансферы. Линию полузащиты пополнили молодые Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а также опорник Кристофер Мартинс. В атаке конкуренции должен добавить Николсон. Хотя вряд ли кто-то из них начнёт в старте. Вероятно, новый главный тренер захочет сделать ставку в дерби на более надёжных исполнителей.



ЦСКА во время трансферного окна тоже порадовал активностью. Подписал сразу четырёх новичков, причём тоже в линию полузащиты. Любопытно, что ставка сделана была на техничных исполнителей. Это и Хесус Медина, и Юсуф Языджи, и Хорхе Карраскаль. А вот дебюта опорника из «Эвертона» не ждём — к форме Гбамена есть вопросы.



При этом Алексей Березуцкий, которому теперь помогает его брат Василий, может рассчитывать на всех основных защитников. Хёрдур Магнуссон вернулся после серьёзной травмы и длительного отсутствия, в порядке и Марио Фернандес с Игорем Дивеевым. Даже Бруно Фукс в строю! Принимал активное участие в товарищеских встречах на сборах.

Словом, у московских армейцев — полный боевой комплект. И это преимущество на фоне перестраивающегося «Спартака». Важным фактором должно стать и отсутствие поддержки на трибунах. Пять из шести последних дерби на «Открытие Арене» оставались за хозяевами. Однако тогда красно-белым помогали болельщики. Теперь из-за Fan ID ультрас бойкотируют игры.



Конечно, красно-синие тоже останутся без шумных кричалок. Некоторые фанатские организации приняли такое же решение. Только вот в гостях это менее заметно, нежели дома. Хотя понятно, что победителей в этой истории найти трудно. Коронавирус наглядно показал, что значит — играть при пустых трибунах. Зрелище ужасно тоскливое.

«Айнтрахт» — «Бавария»: такая сладкая месть.

Главное футбольное дерби страны рискует потерять свой неповторимый антураж. Футболисты наверняка постараются хоть как-то компенсировать эти эмоции на поле, но без шумового сопровождения вряд ли получится в полной мере. Ставку стоит сделать на более надёжную сторону. В данном случае, на наш взгляд, это — гости.



У Алексея Березуцкого были вторые полноценные сборы с командой, костяк которой сохранился ещё со старта текущего сезона. Включение техничных футболистов в состав при этом создаёт простор для тренерских решений и безопасных экспериментов. «Спартак» особенно тоже не изменился, но у футболистов задача куда сложнее — привыкнуть к Паоло Ваноли.



Кроме того, в первой половине чемпионата России много вопросов было к вратарской линии красно-белых. Возвращение на ленточку Александра Селихова, конечно, помогло в какой-то мере. Например, россиянин был хорош в домашней игре с «Наполи» в Лиге Европы. Да только в целом он не безупречен. А трансфер Ильи Свинова всех проблем явно не решает.

Мы бы проверили комбинированный вариант «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 2.04. Красно-синие выглядят предпочтительнее в текущих обстоятельствах, но длительное отсутствие официальных игр может повлиять на качество футбола с обеих сторон. Ждать яркого зрелища и много голов мы бы не стали.



Думается, что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь может быть, но не более того. Паоло Ваноли придётся пробовать знакомиться с чемпионатом России в одном из важнейших матчей всего сезона, наверняка в первую очередь он будет думать о результате. Да и после сборов физическое состояние будет явно не самым лучшим.

Прогноз и ставка на московское дерби «Спартак» — ЦСКА 26 февраля 2022 года

Российская Премьер-Лига возвращается после зимней спячки и с ходу порадует главным дерби. Только радовать здесь особо нечем. Болельщики бойкотируют матчи из-за Fan ID, а без шумовой поддержки противостояние теряет свой антураж. Зато есть шанс насладиться игрой новичков. Ставку стоит сделать на армейцев, которые в данных обстоятельствах выглядят надёжнее. На наш взгляд, они как минимум не проиграют.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.

«Химки» — «Динамо»: Фёдор Смолов начнёт с гола.

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: Лионель Месси снова на коне.

«Нижний Новгород» — «Урал»: Кержаков и Шалимов мыслят сходно.