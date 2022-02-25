Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль: Хаос уничтожит уличного бойца

В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 272. В его главном бою встретятся бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон и экс-претендент на пояс Хорхе Масвидаль. Начало боя – не ранее 6:00 мск 6 марта. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

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Букмекеры считают фаворитом боя Ковингтона. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.27. Шансы Масвидаля оценили котировкой 3.95, а на ничью предложили коэффициент 65.00. Сделать ставку на ТБ 4.5 раунда можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 4.5 – за 1.70.

Анализ и прогноз боя Ковингтон – Масвидаль (06.03.2022)

Когда-то эти парни были лучшими друзьями, но сейчас это злейшие враги. Ссора произошла из-за тренера, которого, по словам Масвидаля, Колби «кинул». Ковингтон свой последний бой проиграл Камару Усману, но, как ни странно, в этом бою он даже поднял свои акции. Ему удалось заставить Усмана включиться на полную и даже создать Камару серьёзные проблемы.

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Колби – сторонник агрессивной манеры боя. Никаких разведок не будет. Только вперёд! Задача Ковингтона – обрушить на Масвидаля град атак, воспользоваться своим преимуществом в силе удара и скорости. А когда соперник начнёт уставать, нокаутировать его. Возможно, мы увидим и борьбу в партере, но на сабмишен рассчитывать не стоит. Главная цель перевода в партер всё та же: измотать Масвидаля, лишить его сил.



Что может противопоставить Хорхе? В поединках с Камару Усманом он смотрелся куда хуже Ковингтона. Сначала проиграл единогласным решением, затем и вовсе оказался в нокауте. У Масвидаля хуже с выносливостью, поэтому его шанс – ввязаться в рубку и надеяться на то, что его удар застанет Колби врасплох. На всё про всё у Масвидаля будет два, ну в крайнем случае три раунда. Дальше он неминуемо начнёт выдыхаться и не сможет сдержать Колби.



Конечно, есть ещё такой аспект, как ссора бойцов, это добавит эмоций Масвидалю, он наверняка постарается спровоцировать Ковингтона своей издевательской улыбкой. Но пока всё выглядит так, что Колби только ещё больше взбесится, и это прибавит ему сил.



Объективно, здесь нужно выбирать победу Ковингтона, правда, коэффициент на это не такой высокий. А вот победа Колби нокаутом котируется куда более интересно, за 3.38. Если же вы считаете, что из бешеной рубки победителем может выйти и Масвидаль, то можно просто сделать ставку на то, что бой завершится досрочно. Аналитики оценивают вероятность такого исхода коэффициентом 2.05.



Колби Ковингтон уже давно рассказывает всем истории о том, как он избивал Масвидаля в каждом спарринге. Что ж, у Хаоса будет шанс доказать это всем на практике. Посмотрим, удастся ли ему претворить эти слова в жизнь. Удачных ставок!

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