«Филадельфия» — «Вашингтон». Александр Овечкин вовремя одумается

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.94, а успех «Флайерз» идёт за 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут оценивается аналитиками в 1.63, вероятность серии буллитов — в 9.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (26.02.2022)

В Национальной хоккейной лиге накал страстей не утихает, на 26 февраля запланировано сразу девять матчей. Интересных вывесок достаточно, но особое внимание стоит обратить на противостояние «Филадельфии» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии. Первое вбрасывание состоится в 20:30 мск, время начала довольно удобное.

«Филадельфия» занимает лишь 14-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 51 матче. Отставание от зоны плей-офф внушительное — 22 очка! Цифра серьёзная, но не удивляет. Относительно недавно у команды была затяжная серия поражений, насчитывающая 13 матчей. Хотя последние шесть матчей она тоже проиграла. Статистика плачевная.

При этом «Флайерз» уже третий раз в этом сезоне выдают подобные серии. Накануне проиграли «Сент-Луису» (1:4). Единственный гол на счету Оскара Линдблома. Иван Проворов набрал всего 19 очков в 48 встречах. Не самые лучшие цифры, хотя понятно, что сейчас вся команда чувствует себя не лучшим образом.

«Вашингтон» всё ещё пребывает на седьмой строчке в Восточной конференции с 65 очками после 53 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 очков, от топ-6 — пять. При этом в спину дышит «Бостон». Ниже восьмой строчки клуб вряд ли опустится, слишком большой отрыв от преследователей. И всё же существует небольшой риск остаться без плей-офф.

На последнем отрезке из пяти встреч дважды проиграли. Сперва «Оттаве» (1:4), а накануне — «Рейнджерс» (1:4). Единственный гол забил Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 32-й и 63 баллом за результативность в текущем сезоне НХЛ. Евгений Кузнецов — в ассистентах, у него 49 набранных очков в 50 матчах. Показатели очень хорошие, но нужно при этом выигрывать.

Благо в противостояниях с «Филадельфией» у «столичных» всё хорошо. В Филадельфии добыли четыре победы в пяти последних играх. А учитывая текущие результаты хозяев, на наш взгляд, гости вполне могут рассчитывать на ещё один успех на выезде. Тем более подопечные Питера Лавиолетта замыкают тройку лучших в НХЛ по набранным очках в гостях в этом сезоне, а это уже что-то.

В то же время ждём результативный матч и голы в обе стороны. Дело в том, что соперники довольно часто устраивали голевые феерии. В четырёх из пяти матчей тотал переваливал за пять шайб на двоих. Вполне можно ожидать этого снова. Плюс у хозяев большие проблемы с обороной, пропустили уже 180 шайб. Больше лишь у семи команд НХЛ.

При этом «столичные» тоже не могут похвастаться надёжной защитой. Пропустили 149 шайб, что является 13-м результатом в лиге. При таких раскладах «победа гостей и обе забьют» за коэффициент 2.15 выглядит неплохим вариантом для ставки. Проблемы с составом не дают «Филадельфии» исправить результаты, в предстоящем матче снова не сыграют сразу семь хоккеистов основы.

Бой хозяева дадут, но на многое рассчитывать, на наш взгляд, не придётся. Положение «Вашингтона» по мере приближения к концу регулярного чемпионата становится всё острее и напряжённее. Даже собственные болельщики иронизируют над легендарным капитаном: гол Александра Овечкина ценнее победы. Побить рекорд Гретцки — отличная цель, но пора клубу возвращаться в борьбу за более высокий «посев» в плей-офф.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 февраля 2022 года

«Вашингтон» потихоньку начинает приходить в себя, но по-прежнему с сильными соперниками испытывает проблемы. Зато с «Филадельфией» в очных встречах всё здорово. Превосходство столичный клуб имеет очевидное, причём у хозяев в этом сезоне явные трудности. «Кэпс», в свою очередь, имеют неплохую атаку и состав в целом, мы бы остановились на их победе.

Ставка: обе забьют + победа «Вашингтона» за 2.15.