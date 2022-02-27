«Челси» — «Ливерпуль» и обидчик «Зенита» в севильском дерби: что смотреть 27 февраля

Пекинская Олимпиада осталась позади, последний месяц зимы на исходе. На фоне огромного количества острых политических новостей хочется хоть немного перевести дух. Благо продолжается спортивный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 27 февраля.

На что ставить в футболе 27 февраля

На экраны отечественных болельщиков вернулась Российская Премьер-Лига. Накануне состоялись первые встречи 19-го тура первенства. Главное дерби страны завершилось победой ЦСКА со счётом 2:0. Сегодня должны были состояться ещё три встречи, однако противостояния «Ростова» с «Крыльями Советов» и «Краснодара» с «Локомотивом» были перенесены.

Чемпионат России порадует лишь битвой «Ахмата» и «Уфы», которая начнётся в 19:00 мск. Зато в этот день пройдёт матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Лондонцы переживают не самый простой период, в то время как у мерсисайдцев полный порядок во всех турнирах, где они участвуют.

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В чемпионате Испании стоит обратить внимание на севильское дерби «Бетис» — «Севилья». Клуб, который выбил петербургский «Зенит» из Лиги Европы, сыграет со второй командой испанской Примеры. Начало запланировано на 18:15 мск. А в 23:00 мск стартует противостояние каталонской «Барселоны» и «Атлетика» из Бильбао.

Поклонники итальянского футбола будут следить за встречей 27-го тура Серии А «Лацио» — «Наполи» (22:50 мск). Во французской Лиге 1 среди прочих выделяется игра «Лиона» и «Лилля» (22:45 мск). В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг», которым руководит бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско, отправится в гости к «Бохуму» (17:30 мск).

На что ставить в хоккее 27 февраля

Пока в КХЛ готовятся к старту Кубка Гагарина, продолжаем следить за Национальной хоккейной лигой. Из более-менее подходящих можно выделить три встречи. «Каролина» на своей площадке сыграет с «Эдмонтоном» (начало — в 21:00 мск). «Баффало» отправится в гости к «Далласу» (22:00 мск). «Чикаго» примет «Сент-Луис» (23:00 мск).

На что ставить в фигурном катании 27 февраля

Кубок России по фигурному катанию завершится сегодня. В 12:30 мск начнут произвольную программу юноши, в 14:15 мск — девушки. В 16:15 мск свои выступления в произвольной программе проведут пары среди юниоров. Также можно будет посмотреть танцы на льду. Произвольный танец. Тоже среди юниоров. Начало — в 17:35 мск.

На что ещё ставить 27 февраля

Регулярный чемпионат Евролиги продолжается. Однако матч 26-го тура соревнования между российским ЦСКА и испанской «Барселоной» был перенесён. Зато можно будет посмотреть встречу 25-го тура между «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Также продолжается мужской чемпионат мира, но матчи сборных России и Украины были перенесены.



На Кубке мира по лыжным гонкам проходит восьмой этап. Сегодня состоятся две гонки в классическом стиле — мужская и женская. Первыми побегут женщины: начало запланировано на 13:30 мск, дистанция составит 10 километров. Мужчины стартуют в 15:30 мск, дистанция — 15 километров.

Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету.