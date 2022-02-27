«Рейнджерс» — «Ванкувер». Игорь Шестёркин приблизится к «Везине»

28 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Кэнакс» по итогам трёх периодов оценён в 2.76.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс» 28 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс» 28 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.73, тотал меньше 5.5 гола — за 2.16. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.02.2022)

Совсем скоро стартует Кубок Гагарина, а пока продолжаем коротать время вместе с Национальной хоккейной лигой. На 28 февраля запланированы всего пять встреч. Хотя посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс», которое пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

«Рейнджерс» идут четвёртыми в Восточной конференции, набрав 71 балл за 51 встречу. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет пять пунктов. За пять прошлых игр потерпели лишь два поражения: от «Детройта» (2:3 Б) и «Питтсбурга» (0:1). В последнем случае победный гол забил Евгений Малкин из «Пингвинз» на 46-й минуте.

Неприятно, хотя обидно больше за голкипера. Игорь Шестёркин в этом сезоне выглядит шикарно. Недавно в игре с «Вашингтоном» (4:1) лишь Александр Овечкин помешал ему оформить шат-аут. С «Оттавой» (2:1) тоже было непросто. Пока добывать «сухари» не получается, хотя у Игоря их три за 34 встречи. А мог бы уже догнать Якоба Маркстрёма из «Калгари» (у него восемь).

«Ванкувер» идёт лишь на 11-м месте в Западной конференции, имея 56 баллов после 53 матчей. Отставание от зоны плей-офф составляет пять пунктов. На отрезке из пяти матчей клуб проиграл лишь один раз, не повезло с «Анахаймом» (4:7). Зато накануне переиграл хорошо идущий «Калгари» (7:1). Джей Ти Миллер оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В команде он является лучшим бомбардиром с 57 (20+37) баллами по системе «гол+пас». А российский форвард Василий Подколзин после 50 матчей в дебютном сезоне имеет 13 баллов. В целом статистика неплохая, но поражений по сезону у команды чуть больше, нежели побед. Поэтому и 11-я строчка в конференции. Нужно прибавлять.

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А впереди непростой «Нью-Йорк Рейнджерс». На своём льду в очных встречах не имеет преимущества, одержал всего три победы за пять последних игр. Так ещё в двух случаях за пределами основного времени. Однако по сезону идёт очень неплохо. Во много благодаря Игорю Шестёркину, разумеется. У россиянина 25 побед в 34 матчах этого сезона НХЛ.

«Рейнджерс» уже забросили 155 шайб (против 147 у соперника), в нападении проблем нет. А в защите даже имеют преимущество. Пропустили всего 128 шайб (против 149). Плюс проблем с составом особых нет, лишь трое основных хоккеистов не сыграют, когда у гостей сразу пятеро травмированы. На игру это повлияет не сильно, но по статистике оборона хозяев чувствует себя лучше.

Мы бы рассмотрели тотал меньше 6 шайб за коэффициент 1.76. Хозяева уже давно с Шестёркиным не пропускают много, максимум две-три шайбы. Оборона в целом играет аккуратно, а если что — голкипер помогает. Конечно, гости недавно разыгрались, но сейчас соперник предстоит серьёзный.

«Синие рубашки» как в защите, так и в нападении смотрятся здорово. Тот же Артемий Панарин в порядке. И всё же очень много голов не ждём. Дело ещё в том, что в пяти прошлых очных противостояниях соперники на двоих забрасывали не больше пяти шайб. На наш взгляд, не сумеют и в этот раз.

«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 февраля 2022 года

«Рейнджерс» по сезону идут неплохо, во многом благодаря стараниям Игоря Шестёркина, а также хорошему нападению в лице Артемия Панарина и других. «Ванкувер», конечно, разыгрался в прошлых двух матчах, однако ждать от 11-й команды Западной конференции много мы бы не стали. На наш взгляд, интересно выглядит тотал меньше 6 шайбы. Шестёркин не зря считается главным претендентом на «Везину».

Ставка: тотал меньше 6 шайбы за 1.76.

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