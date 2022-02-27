«Зенит» — «Рубин». Артём Дзюба вернётся на трон

28 февраля состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех казанцев оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 6.25.

Панов призвал не критиковать Ваноли после поражения в дерби с ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» 28 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (28.02.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. Близится весенняя пора. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. 28 февраля закроет программу 19-го тура матч «Зенит» — «Рубин». Стартовый свисток на стадионе «Газпром Арена» прозвучит в 19:00 мск.

В зимнее трансферное окно «Зенит» не столько усилился, сколько был вынужден совершить дорогостоящую закупку с целью закрыть образовавшуюся пустоту. Команду покинул один из самых результативных игроков — Сердар Азмун. Уход иранца, к сожалению, получился болезненным. Он нарушил карантинный протокол и отправился в Германию на подписание контракта с «Байером».



Впопыхах петербуржцам пришлось договариваться о контракте с немцами и искать срочную замену. Новым приобретением стал Юри Алберто из «Интернасьонала». За 33 встречи чемпионата Бразилии футболист записал на свой счёт 12 голов и отдал три голевые передачи. Для нападающего статистика, откровенно говоря, скромная.



В матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3 и 0:0) форвард не отметился результативными действиями, и сине-бело-голубые покинули евротурнир, хотя были близки к победе в ответной встрече. Также к коллективу присоединились Арсен Адамов из «Урала», Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Нуралы Алип из «Кайрата» (последний — на правах аренды).

Впрочем, январская трансферная кампания не должна сильно сказаться на результатах подопечных Сергея Семака. Ресурсов более чем достаточно, о чём свидетельствует расположение в турнирной таблице РПЛ. Занимают вторую строчку и имеют игру в запасе. Если одержат победу — вернутся на вершину, поэтому мотивация возобновить сезон на внутренней арене с успеха запредельная.



За последние четыре тура чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга не потерпел ни одного поражения при двух ничьих с «Ростовом» (2:2) и «Динамо» (1:1). Также одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» (5:1) и перехитрил ЦСКА (2:0). Во всех случаях порадовал забитыми голами, хотя болельщики вполне могли рассчитывать на более солидные цифры на табло.



«Рубин» в трансферное окно тоже проявил активность. Заключил соглашения с Александром Ломовицким из «Спартака», Виталием Лисаковичем из «Локомотива», Константином Кучаевым из ЦСКА и ещё семью менее именитыми футболистами. Однако покинули команду тоже семь человек, в том числе Джордже Деспотович, Иван Игнатьев и Олег Шатов.

Можно сказать, что казанцы вместо ненужных игроков приобрели ряд перспективных, но несыгранных. К топовым трансферам их появление, конечно, причислить нельзя, однако перспективы очень неплохие. С другой стороны, команда располагается на 11-й строчке чемпионата России, в 11 очках от топ-4. Претендовать на выход в еврокубки будет, мягко говоря, непросто.

Никита Баженов оценил игру «Спартака» в первом матче при Ваноли.

При этом в последних трёх турах РПЛ перед зимним перерывом подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражения. Сначала обидно уступили «Динамо» (2:3), затем «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:2). При этом в матче с москвичами получил ужасную травму и выбыл на долгий срок твёрдый игрок основы Хван Ин Бём.



За 17 матчей чемпионата России хавбек забил два гола и отдал две голевые передачи. В недавнем интервью заявил, что очень рад находиться в коллективе Леонида Слуцкого. Несмотря на большое количество новичков, найти равноценную замену 25-летнему южнокорейскому футболисту не представляется возможным, потому клуб из Казани в равных условиях с петербуржцами.



«Зенит» потерял ценный актив — Сердара Азмуна. Былой остроты в нападении будет не хватать первое время. Приобретение новых футболистов пока себя не оправдало. Безусловно, клуб выглядит фаворитом грядущего матча, так как лучше выступил на дистанции и в последних встречах РПЛ. Плюс обладает солидными ресурсами и наверняка будет сосредоточен на внутреннем первенстве после вылета из Лиги Европы.

«Рубин» не может похвастаться стабильностью и шикарной трансферной кампанией. Усилился, но в основном с заделом на будущее. Наверняка уйдёт немало времени на появление сыгранности. Подливает масла в огонь травма основного полузащитника. В последней очной встрече петербуржцы оказались сильнее (3:1), на своём стадионе наверняка повторят успех. Возьмём П1 + ТМ 4.5 мяча за 1.72.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» 28 февраля 2022 года

После вылета из Лиги Европы подопечные Сергея Семака наверняка сосредоточатся на борьбе с «Динамо» за золото РПЛ. Сейчас они банально сильнее казанцев, уже доказали это в последней очной встрече. Да, потеряли Азмуна, но и оппонент перетряхнул состав. С игровым тонусом проблем быть не должно, а вот «Рубин» ещё не играл после перерыва. На наш взгляд, хозяева одержат победу, хотя не разгромную.



Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.72.

Ракицкий не сыграет с «Рубином», «Зенит» поддерживает украинца.

Ещё один прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»: не спешите хвалить Одоевского.

Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.