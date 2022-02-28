«Вашингтон» — «Торонто». Александр Овечкин вдохновится 17 голами за матч

Накануне «Торонто» обыграл «Детройт» со счётом 10:7, а у «Вашингтона» только два гола в двух прошлых матчах.

1 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.29, успех «Мэйпл Лифс» идёт за 2.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Торонто»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 1 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 1 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.26. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.64, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (01.03.2022)

Вот и пришла весна! В ночь на 1 марта в Национальной хоккейной лиге пройдут три встречи, а днём стартует розыгрыш Кубка Гагарина. На наш взгляд, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Торонто» в североамериканской лиге. Она состоится на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США.

«Вашингтон» спустился на восьмую строчку в Восточной конференции с 65 очками в 54 встречах. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет уже 13 очков. Дела явно плохи, в последних пяти играх удалось победить лишь «Нэшвилл» (4:1) и «Филадельфию» (5:3). А накануне клуб проиграл «Флайерз» со счётом 1:2. С результатами не ладится, хотя моментов и бросков достаточно.

«Торонто» идёт на пятом месте в Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на шесть очков. При этом у команды из пяти последних игр лишь две оказались победными. Сперва разобралась с «Миннесотой» (3:1), а накануне — в голевом матче с «Детройтом» (10:7). Соперники на двоих забросили 17 шайб. Кажется, это лучший матч года!

Митч Марнер оформил покер, а победный гол на счету российского форварда Ильи Михеева, у которого всего 13 очков в 23 матчах в этом сезоне. Надо сказать, что это самый результативный матч лиги с 2011 года. Рекорд же всех времен принадлежит встрече «Эдмонтон» — «Чикаго», которая состоялась 11 декабря 1985 года. «Ойлерз» выиграли 12:9, а Уэйн Гретцки сделал семь голевых передач.

У «Мэйпл Лифс» впереди игра с «Вашингтоном», который хоть и идёт на восьмой строчке, но оторвался от ближайших преследователей на 10 очков. Расслабляться гостям не стоит, тем более в столице «Торонто» играет неплохо. У «столичных» три победы в пяти последних очных встречах, лишь одна из них случилась за пределами основного времени.

При этом в трёх из пяти матчей команды охотно обменивались шайбами, тотал превышал пять шайб. «Кэпиталз», конечно, не блещут сейчас, проиграли пять прошлых встреч на своём льду. Но и «Торонто» в гостях выиграл лишь два на том же отрезке. Так что явного фаворита выделить сложно. Хотя по последней игре гостей можно утверждать, что ставка на тотал уместна.

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Мы бы остановились на тотале больше 5.5 шайбы за 1.67. «Мэйпл Лифс» уже забросили 191 шайбу (против 173 у оппонента). Зато в обороне команды имеют схожие цифры: хозяева пропустили 151 раз, а гости — 149. Забрасывать есть кому, тем более что травмированных не так много. У «Вашингтона» не сыграют лишь двое, а ещё один игрок под вопросом.

За гостей также не сыграют двое и ещё столько же под вопросом. Однако лидеры атаки в строю, так что вполне стоит ожидать голевой матч. Конечно, на фоне неудачной серии «Кэпс» предпочтительнее в эмоциональном плане смотрятся подопечные Шелдона Кифа. «Столичные» же находятся не в лучшей форме, забрасывают в последнее время мало.

И всё же ждём результативной игры от соперников. Прежде всего, ждём реакцию от Питера Лавиолетта и капитана — Александра Овечкина. Всё-таки в двух прошлых играх в НХЛ «Вашингтон» забросил всего две шайбы, а это очень мало. Конечно, вряд ли «Торонто» сумеет снова отличиться 10 раз, но у канадской команды с результативностью в целом порядок.

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«Вашингтон» снова не блещет, уже спустился на восьмую строчку в конференции. С другой стороны, «Торонто» лишь в двух последних встречах из пяти добыл победу. При этом в очных встречах выделить явного фаворита не получается. Зато команды любят обмениваться шайбами, забрасывают неплохо. Гости явно играют в атаке лучше на последнем отрезке, однако сбрасывать со счетов «Кэпиталз» рано. Ждём реакцию от тренерского штаба «столичных» и много голов от матча.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.67.

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