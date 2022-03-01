«Милан» — «Интер», старт плей-офф КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 марта.
На что ставить в футболе 1 марта
Главный матч дня – полуфинал Кубка Италии, дерби «Милан» — «Интер». Совсем недавно «россонери» обыграли своих соперников в чемпионате Италии, теперь время Кубка. Это точно будет интересно.
«Милан» — «Интер»: во сколько начало, где смотреть?
В АПЛ «Лестер» играет на выезде с «Бёрнли», а ещё один любопытный матч пройдёт во Франции. В Кубке страны «Ницца» сразится со скромным «Версалем».
На что ставить в хоккее 1 марта
Сборную России на ближайшем чемпионате мира мы не увидим, зато стартует плей-офф КХЛ. В первый день начнутся три серии. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Трактор» — с «Нефтехимиком», а ЦСКА – с «Локомотивом».
Прогноз на матч «Трактор» — «Нефтехимик».
В НХЛ в ночь на среду 9 игр. «Миннесота» Кирилла Капризова принимает «Калгари», «Тампа-Бэй» Василевского и Кучерова играет с «Оттавой».
На что ещё ставить 1 марта
На теннисном турнире в Лионе Вера Звонарёва будет играть с теннисисткой из Бельгии Эллисон ван Эйтванк. В Монтеррее Анна Калинская встретится с китаянкой Синвэнь Жен.
В баскетбольной Евролиге «Панатинаикос» примет «Жальгирис», а «Маккаби» встретится с «Басконией».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Милан» — «Интер».
Ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»: и это тот самый хоккей Сергея Фёдорова?!
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