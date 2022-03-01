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«Милан» — «Интер», старт плей-офф КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 марта.

На что ставить в футболе 1 марта

Главный матч дня – полуфинал Кубка Италии, дерби «Милан» — «Интер». Совсем недавно «россонери» обыграли своих соперников в чемпионате Италии, теперь время Кубка. Это точно будет интересно.

«Милан» — «Интер»: во сколько начало, где смотреть?

В АПЛ «Лестер» играет на выезде с «Бёрнли», а ещё один любопытный матч пройдёт во Франции. В Кубке страны «Ницца» сразится со скромным «Версалем».

На что ставить в хоккее 1 марта

Сборную России на ближайшем чемпионате мира мы не увидим, зато стартует плей-офф КХЛ. В первый день начнутся три серии. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Трактор» — с «Нефтехимиком», а ЦСКА – с «Локомотивом».

Прогноз на матч «Трактор» — «Нефтехимик».

В НХЛ в ночь на среду 9 игр. «Миннесота» Кирилла Капризова принимает «Калгари», «Тампа-Бэй» Василевского и Кучерова играет с «Оттавой».

На что ещё ставить 1 марта

На теннисном турнире в Лионе Вера Звонарёва будет играть с теннисисткой из Бельгии Эллисон ван Эйтванк. В Монтеррее Анна Калинская встретится с китаянкой Синвэнь Жен.

В баскетбольной Евролиге «Панатинаикос» примет «Жальгирис», а «Маккаби» встретится с «Басконией».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Милан» — «Интер».

Ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»: и это тот самый хоккей Сергея Фёдорова?!