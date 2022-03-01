«Салават Юлаев» — «Сибирь», 1-й матч. Уфимцы порадуют зрителей в трудный момент

2 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.62, а успех «Сибири» оценён экспертами в 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 2 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Сибирь» Новосибирск (02.03.2022)

Весна пришла, а с ней и Кубок Гагарина. На 2 марта запланировано сразу четыре встречи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Салавата Юлаева» и «Сибири». Первый матч серии пройдёт на льду «Уфа-Арены», стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» по итогам регулярки занял третье место в Восточной конференции. Не так плохо, хотя те, кто следил за командой со старта сезона, помнят, что в начале октября она находилась на первой строчке конференции. После уфимцы сбавили темп и прошли часть регулярки спокойно и ровно. Имеют при этом лучшие показатели в защите — всего 96 пропущенных шайб.



У «Сибири» регулярка прошла чуть хуже на фоне уфимцев, но отлично по собственным меркам. После некоторых внутренних разбирательств по ходу сезона команда стала играть более эффективно. Пусть не такой красивый хоккей был, но главное — есть результат. Тем более сибиряки давно мечтали снова попасть в плей-офф. В итоге заняли шестое место.



При этом по игре в обороне почти не уступают оппоненту (108 пропущенных шайб). В очных встречах соперники не показывали яркой игры, забрасывали мало, играли осторожно и аккуратно. Причём в Уфе у «Сибири» три победы в пяти последних встречах. Правда, статистика идёт с 2018 года. В общем же, у «СЮ» в два раза больше побед (33 против 16).

Хотя результат закономерен. В обойме уфимцев лучшая тройка атаки КХЛ в лице Теэму Хартикайнена, Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда. С другой стороны, у «Сибири» есть отличный вратарь — Харри Сятери. Любопытно, что все четверо играли на Олимпийских играх и завоевали золото вместе со сборной Финляндии. А это серьёзно.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.26.

У каждой команды есть свои звёзды, но всё же в таком противостоянии ожидать много голов мы бы не стали. Зато «обе забьют + победа «Салавата Юлаева» за 2.09 смотрится очень интересно. Конечно, команды идут среди лидеров по качеству обороны в КХЛ. И всё же в нападении себя явно чувствуют лучше уфимцы с финской тройкой форвардов.

В 45 играх забросили 131 шайбу (против 109 у оппонента). Как видно новосибирцы несильны в атаке, так ещё и разница забитых и пропущенных у них почти нулевая: 109-108. «Салавату» это, конечно, на руку, но не стоит забывать, что на льду «Уфы-Арены» в очных встречах небольшой перевес у соперников.



Правда, победы тогда добывали новосибирцы трудовые, с разницей в одну-две шайбы. Встречи получались напряжённые. На наш взгляд, в этот раз будет примерно то же самое. Оборона хорошая, соперники будут использовать любую оплошность друг друга. Но по совокупности факторов хозяева смотрятся предпочтительнее. Всё-таки по сезону шли увереннее, да и начинают серию дома.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2022 года

Последние очные встречи получаются напряжёнными, хотя по общему количеству побед хозяева в плюсе. И состав более звёздный и мастеровитый у «Салавата». Плюс по сезону уфимцы играли более спокойно и ровно, нежели «Сибирь», которая в определённый момент имела проблемы. Сибиряки в этом сезоне, конечно, добавили, будет интересно посмотреть на них в плей-офф. Однако пока ставим на хозяев.



Ставка: обе забьют + победа «Салавата Юлаева» за 2.09.

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