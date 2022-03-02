Национальные кубки в футболе, плей-офф КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 марта.

На что ставить в футболе 2 марта

Сегодня ещё один день национальных кубков. В России три матча. «Алания» сыграет с «Арсеналом», «Сочи» примет ЦСКА, а «Спартаку» играть с «Кубанью». Посмотрим, одержит ли Паоло Ваноли первую победу с красно-белыми.



В Англии в Кубке «Челси» сыграет со скромным «Лутоном», «Саутгемптон» примет «Вест Хэм», а «Ливерпуль» — «Норвич». Во Франции «Монако» Александра Головина будет на выезде играть с «Нантом», а в Италии «Фиорентина» и «Ювентус» оспорят путёвку в финал. Ещё три матча пройдут в Германии.



В Испании один перенесённый матч чемпионата – «Мальорка» примет «Реал Сосьедад».

На что ставить в хоккее 2 марта

В КХЛ продолжают стартовать серии первого раунда плей-офф. «Салават Юлаев» встретится с «Сибирью», «Ак Барс» сразится с «Авангардом», московское «Динамо» примет «Северсталь», а СКА сыграет с минским «Динамо».



В НХЛ в ночь на четверг четыре матча, для российских болельщиков самый интересный – встреча «Рейнджерс» и «Сент-Луиса».

На что ещё ставить 2 марта

На теннисном турнире в Лионе Варвара Грачёва встретится с теннисисткой из Бельгии Эллисон ван Эйтванк, а Виталия Дьяченко – с Аной-Леной Фридзам из Германии.



В мужской волейбольной Суперлиге «Локомотив» примет «Нефтяник», а у женщин две игры. Московское «Динамо» будет играть с «Уралочкой», а «Тулица» — с «Протоном».