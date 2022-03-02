«Металлург» — «Барыс», 2-й матч. Илья Воробьёв восстановит баланс

3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех «Барыса» оценён экспертами в 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс» 3 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.50.

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Март потихоньку набирает обороты, растёт и накал в Континентальной хоккейной лиге. На 3 марта запланировано три матча плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу серии между магнитогорским «Металлургом» и казахстанским «Барысом», который пройдёт на льду «Арены-Металлург».

«Металлург» по сезону показал отличные результаты — 71 очко в 48 матчах. У ближайшего преследователя «Трактора» было столько же, но за 49 встреч. И всё-таки первое место в КХЛ досталось по праву. Заслуга здесь не только тренера, но и состава, который подобран очень неплохой.



После селекции летом у команды сыграла ставка на легионеров. Основной причиной побед стала вратарская линия с Василием Кошечкиным и Юхо Олкинуорой. Последний, кстати, сыграл на Олимпиаде, хотя в КХЛ выдавал неоднозначные результаты. Мог допускать любительские ошибки, а мог отыграть на своём уровне.



Однако в первом матче серии удача оказалась на стороне «Барыса» (3:2), который, к слову, едва попал в зону плей-офф. 40 бросков пришлось в их створ, получили шесть удалений, но лишь дважды пропустили от соперника. А сами смогли отличиться в первом же большинстве.

Кажется, «Металлург» ещё не отошел от длительной паузы, а Юхо Олкинуора пока в эйфории от добытого золота Олимпийских игр. Казахстанцы же хорошо отработали в обороне, не дали особых поводов себя подловить. Для Ильи Воробьёва такое поражение на своём льду, конечно, непозволительно. Спишем на долгую паузу и невезение.

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Хотя есть и недочёты, которые во втором матче «Металлург» должен убирать. Класс команд отличается. Спецбригадам пора показать себя, тем более что во время регулярки магнитогорцы занимали четвёртое место по количеству забитых голов в большинстве. При этом всего забросили 164 шайбы, что является лучшим показателем. У оппонента гораздо меньше — 127.



Хотя понятно, что плей-офф — другое дело, всякое бывает. Так что расслабляться не стоит. По первому матчу «Барыс» показал, что он что-то может противопоставить, но класс команд не одного уровня. Состав гостей сильно уступает составу хозяев. Так что даже с учётом первой победы гости не смотрятся фаворитами серии.



Мы бы рассмотрели ставку «обе забьют + победа «Металлурга» за 1.94. С учётом того, что на своём льду играют второй матч подряд и работа над ошибками будет проведена, победа хозяев смотрится вполне логично. Болельщики не поймут Илью Воробьёва, если тот поедет на третий матч при счёте 0-2. Казахстанцы, конечно, снова ответят, но, на наш взгляд, второй раз чуда ждать не стоит.

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«Металлург» немного не рассчитал силы в первом матче, но работа над ошибками будет сделана. Хоть и соперник не самый приятный, неуступчивый, но на своём льду магнитогорцам нужно побеждать. Тем более статистика не против. Плюс состав более мастеровитый. Мы бы проверили в этот раз победу хозяев, второго поражения болельщики не поймут.



Ставка: обе забьют + победа «Металлурга» за 1.94.

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