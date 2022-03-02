ЦСКА — «Локомотив», 2-й матч. Детский сад закончился

3 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтения хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Локомотива» оценён экспертами коэффициентом 2.79.

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина-2022.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 3 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.29, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.85. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.04.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (03.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 3 марта запланировано три встречи 1/8 финала Кубка Гагарина, но отдельное внимание стоит уделить второй игре серии ЦСКА — «Локомотив». Она состоится на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, первое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

ЦСКА в первом матче плей-офф играл в добротный, местами довольно симпатичный хоккей. Недаром матч получился голевым и завершился в пользу подопечных Сергея Фёдорова (4:3 ОТ). Хотя по ходу ЦСКА дважды был в роли догоняющего. Михаил Григоренко отметился голом, а победу принёс Максим Соркин, которому всего 21 год!



Удивило и то, что соперники устроили хороший голевой матч с обилием интересных моментов. «Локомотиву» не хватило совсем немного, но здесь сыграло свою роль то, что у хозяев значительная часть состава была ещё в тонусе после Олимпиады. Это естественно давало преимущество.



В то время как у железнодорожников главные исполнители — это Артём Анисимов, который отметился передачей, и вратарь Эдди Паскуале. Канадец, конечно, хорош, он мастер своего дела, но постоянно выручать даже лучшие не смогут, когда полевые допускают ошибки. Так что винить голкипера нет смысла, Игорю Никитину нужно разобрать игру.

Времени на подготовку совсем мало. И здесь выходит на первый план не только физическая готовность, но и моральная. Конечно, по личным встречам ЦСКА имеет перевес, как и по составу. У «Локомотива» молодые игроки, которые по сезону показывали хорошие результаты, но видно, что местами уступают более опытным оппонентам.

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Понятно, что с этим нужно работать. Игорь Никитин — специалист с огромным опытом, не раз выступал в плей-офф, он всё это понимает и даже обращал на это внимание в послематчевом интервью. Впрочем, тренер хорошо умеет настроить команду. Тем более что оборона стала лучше, хотя даже при таком раскладе ЦСКА немного впереди.

Иван Федотов в хорошей форме. Думается, все матчи этой серии будут очень упорными и интригующими, победы вряд ли будут доставаться легко. Даже если вспомнить прошлый розыгрыш Кубка Гагарина, где ЦСКА обыграл соперника 4-3 в серии, тогда матчи получились очень боевыми. И сейчас, после первого матча, нет явного фаворита.



Игра с семью шайбами, на наш взгляд, является исключением, ведь соперники играли в закрытый и оборонительный хоккей по сезону, а здесь решили раскрыться. Сказались индивидуальные ошибки. Красочности это прибавило, бесспорно. Но вряд ли второй матч серии окажется таким же. ЦСКА спешить некуда, одна победа есть.

А для «Локомотива» ситуация может сложиться плачевно при втором поражении. Так что не ждём много голов. Игорь Никитин заявил, что ярославцам хватит и трёх шайб для победы, если исключить ошибки. Думается, работа при подготовке будет проведена соответствующая. Мы бы остановились на тотале меньше 4.5 шайбы за 1.68. Вряд ли в этот раз команды будут сильно рисковать.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 3 марта 2022 года

Соперники сыграли первый матч и удивили болельщиков обилием голов. Однако вряд ли после такой открытой игры тренеры захотят снова рисковать. «Локомотиву» в Москве нельзя проигрывать второй матч кряду. А ЦСКА, хоть и имеет боевой состав, но первую победу уже добыл, спешить ему некуда.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.68.

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