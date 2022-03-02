«Локомотив» — «Енисей». Беда не приходит одна

3 марта состоится матч Кубка России «Локомотив» — «Енисей». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех красноярцев оценён экспертами в 11.75. Ставки на ничью принимаются за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Енисей» 3 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Локомотив» — «Енисей» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Локомотив» — «Енисей» (03.03.2022)

Зима порадовала яркими событиями, отгремели матчи квалификации ЧМ-2022 и Кубок африканских наций. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига, а уже в начале марта пройдут игры 1/8 финала Кубка России. 3 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве сразятся «Локомотив» и «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

В отличие от Сандро Шварца, оставшегося в «Динамо», Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива». Впрочем, под руководством немецкого специалиста клуб выступил в последних четырёх матчах РПЛ очень противоречиво. Одержал только одну победу — над скромной «Уфой» (2:0). Также потерпел поражения от «Ахмата» (1:2), тульского «Арсенала» (1:3) и «Урала» (0:1).



Из-за таких результатов железнодорожники спустились на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Проявили активность в январское трансферное окно с целью исправить положение дел. К коллективу присоединились Ян Кухта из «Славии», Вильсон Изидор из «Монако» и Марк Мампасси из «Шахтёра». Усиление качественное.



Тем не менее потерь оказалось намного больше, чем приобретений. Ушли Мурило в «Палмейрас», Виталий Лисакович в «Рубин», Фёдор Смолов в «Динамо», Зе Луиш в «Аль-Таавун», Тино Анджорин вернулся из аренды в «Челси», а Александр Сильянов ушёл в аренду в «Ростов». Наиболее болезненная потеря — трансфер опытного Смолова, ведь он является одним из лучших бомбардиров РПЛ.

Игрок не вписался в схему Гисдоля. Зато, кажется, замечательно подошёл Сандро Шварцу, уже отметился двумя забитыми голами. Один в РПЛ, другой — в 1/8 финала Кубка России. Как бы там ни было, теперь исполняющим обязанности главного тренера красно-зелёных является Марвин Комппер. В грядущей встрече 36-летний футболист получит первый наставнический опыт.

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«Енисей» был основан в далёком 1937 году, однако за всю историю существования глобальных успехов не достиг. Лишь четыре раза становился победителем ПФЛ. В текущем сезоне выступает в ФНЛ. Располагается в середине турнирной таблицы и пока далёк от конкурирования за выход в первый по значимости дивизион.

В Кубке страны максимальным достижением стал выход в 1/4 финала, в 1958 и 2013 годах. В нынешнем розыгрыше пока преуспевает. На групповом этапе одержал победы над «Акроном» (2:1), «Знаменем» (4:0) и «Крыльями Советов» (1:0). Наиболее интересен последний случай, так как самарцы выступили основным составом. Уступили из-за красной карточки, которую схлопотал Дмитрий Цыпченко.



С другой стороны, до зимнего перерыва подопечные Виктора Тренёва не потерпели ни одного поражения в пяти последних матчах ФНЛ. При этом вничью сыграли только один раз — с «Олимпом» из Долгопрудного (0:0). Победы одержали над «Спартаком-2» (2:1), мощной «Аланией» (тоже 2:1), разгромили «Текстильщик» (3:0) и обхитрили СКА из Хабаровска (3:1).



Выявить фаворита в грядущей встрече трудно. Красно-зелёные претерпели ряд изменений, в том числе уход Маркус Гисдоля. Его место занял неопытный Марвин Комппер, который вряд ли сумеет грамотно распорядиться новобранцами. К тому же в последних встречах РПЛ москвичи выступили далеко не лучшим образом.

А вот красноярцы в последних играх в ФНЛ преуспели. Уровень оппозиции, конечно, существенно ниже, но победа над «Крыльями Советов» в Кубке России говорит о многом. Пусть и с минимальным перевесом. Оба коллектива не имели официальной игровой практики после перерыва, потому находятся в примерно равных условиях. Думаем, можно взять комбинированную ставку «победа любой команды + тотал меньше 3.5 мяча» за 1.68.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Енисей» 3 марта 2022 года

«Локомотив» имеет больше ресурсов для победы, но находится в кризисном положении. В последних матчах РПЛ часто терпел поражения и не радовал результативностью. Как поведут себя новички и Комппер — неизвестно. «Енисей», наоборот, пребывает на подъёме. Даже клуб РПЛ в Кубке страны обыграл, пусть и после удаления игрока оппонента. Думаем, одна из команд выиграет в основное время, но много голов не ждём.



Ставка: одна из команд победит в основное время + тотал меньше 3.5 мяча за 1.68.

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