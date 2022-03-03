Кубок России, плей-офф КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 3 марта.
На что ставить в футболе 3 марта
Продолжаются матчи национальных Кубков. В нашем турнире четыре матча 1/8 финала. «Локомотив» уже без Маркуса Гисдоля примет «Енисей», «Рубин» сразится с «Ротором», «Зенит» будет играть с «КАМАЗом», а единственную пару без участия РПЛ составили «Балтика» и «Чайка».
Играют матчи кубков и в Европе. В Англии «Эвертон» принимает скромный «Борэм Вуд», а в Испании второй полуфинальный матч Кубка Короля сыграют «Бетис» и «Райо Вальекано». В первой игре недавний обидчик «Зенита» победил 2:1.
На что ставить в хоккее 3 марта
В КХЛ вторые матчи в трёх сериях первого раунда Кубка Гагарина. В первых играх «Барыс», «Трактор» и ЦСКА обыграли своих соперников — «Металлург», «Нефтехимик» и «Локомотив» соответственно.
В НХЛ в ночь на пятницу девять матчей. «Тампа» примет «Питтсбург», «Вашингтон» Александра Овечкина сразится с «Каролиной», а Кирилл Капризов вместе с «Миннесотой» будет гостить в Филадельфии.
На что ещё ставить 3 марта
На теннисном турнире в Лионе Виталия Дьяченко сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
Четыре матча в баскетбольной Евролиге, правда, уже без участия российских клубов. Выделяем турецкое дерби «Эфес» — «Фенербахче» и матч «Барселона» — «Монако».
- 3 марта 2022
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- 2 марта 2022
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- 1 марта 2022
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- 28 февраля 2022
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