«Вашингтон» — «Каролина». Александру Овечкину станет ещё хуже

4 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Кэпиталз» идёт за 2.76. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Каролина»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» 4 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 4 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.16. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.50.

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (04.03.2022)

Весна вступила в свои законные права, а в Национальной хоккейной лиге страсти не утихают. На 4 марта запланировано сразу девять матчей. Тем, кто пристально следит за российскими игроками за океаном, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Каролины», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены».

«Вашингтон» находится на восьмой строчке в Восточной конференции, имеет 65 очков в 55 матчах. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет уже 14 очков. Дела явно плохи. При этом в последних пяти играх удалось обыграть лишь скромную «Филадельфию» (5:3), а до этого пошуметь с «Нэшвиллом» (4:1). Но на этом положительные моменты заканчиваются.

Накануне с «Торонто» (3:5) матч пошёл явно не по плану. Александр Овечкин в итоге покинул лёд с показателем полезности «-4». Даже сломал от злости клюшку в конце матча, хотя отметился голевой передачей. Конечно, этого снова оказалось недостаточно. Александр это прекрасно понимает, как и Питер Лавиолетт, который тоже расстроен итогами, о чём публично высказался.

«Каролина» же восседает на первом месте в Восточной конференции, обогнав «Флориду» и «Тампу». Имеет 79 очков в 53 встречах. У «Тампы» 76 очков в 52 встречах. Отрыв небольшой, хотя форма в порядке — на последнем отрезке из шести встреч случилось лишь одно поражение — с «Детройтом» (3:4 ОТ). До этого было пять побед кряду с общим счётом 19:10, что очень даже неплохо.

С учётом проблем хозяев за последние два месяца гости в явном плюсе. Андрей Свечников оформил 50 баллов за 50 игр в сезоне, в прошлом у него 50 баллов было в 66 матчах. А лучшим бомбардиром является Себастьян Ахо с 56 баллами за те же 50 матчей. У «Вашингтона» лучшим бомбардиром является Александр Овечкин (64 балла в 53 встречах).

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Евгений Кузнецов имеет 50 баллов за 52 игры. В целом статистика очень достойная, так ещё и Александр Великий отыграл уже 1250 матчей в лиге, став третьим российским игроком по этому показателю. Однако сейчас это не помогает выигрывать. Хотя на своём льду «Кэпс» даже имеют небольшой перевес. Выиграли три из пяти последних очных встреч.

При этом «Харрикейнз» добыли обе победы за пределами основного времени, так что для гостей столичный лёд не приносит таких успехов. С другой стороны, «Вашингтон» не выигрывал уже шесть матчей кряду на своём льду, а это в корне меняет дело. Тогда как оппонент в гостях играет явно лучше — три победы за пять выездов.

При всём при этом, на наш взгляд, можно ждать голевой матч. Соперники любят в очных матчах обмениваться шайбами. В четырёх из пяти последних матчей тотал переваливал за четыре гола. А гости сейчас на моральном подъёме, плюс постараются исправиться за поражение в матче с «Детройтом».

У «Кэпс» планы очень схожи, тем более что серия домашних неудач затянулась. С составом проблем нет, забрасывать есть кому, но мы всё же попробовали взять «обе забьют + победа «Каролины» за 2.36». Пока гости смотрятся лучше хозяев в последних играх, да и положение в таблице это подтверждает.

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз и ставка на матч НХЛ 4 марта 2022 года

«Вашингтон» до сих пор не может наладить игру, с января месяца длится чёрная полоса, такими темпами можно остаться без плей-офф. А «Каролина» выдала хорошую серию побед недавно, лидирует в конференции и не испытывает особых проблем. Хотя в столице играет не очень успешно, но и хозяева дома имеют отрицательную статистику. Пока мы бы остановились на победе гостей.

Ставка: обе забьют + победа «Каролины» за 2.36.

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