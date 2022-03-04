«Интер» — «Салернитана», КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 марта.

На что ставить в футболе 4 марта

Как и всегда, пятница – день старта очередного тура в европейских чемпионатах. В Италии свою серию неудач должен прервать «Интер», уж очень подходящий соперник – «Салернитана», которая практически вылетела.



В Испании «Севилья» в гостях сыграет с «Алавесом», а во Франции «Лион» гостит у «Лорьяна». В Германии тоже один матч: «Арминия» сразится с «Аугсбургом».

На что ставить в хоккее 4 марта

В КХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Сегодня «Салават Юлаев», оставшийся без легионеров, попробует укрепить преимущество в игре с «Сибирью». Ждём очередной битвы от «Ак Барса» и «Авангарда», первый матч в овертайме выиграли омичи. «Динамо» попробует реабилитироваться за провал в первом матче с «Северсталью», ну а СКА наверняка в предвкушении ещё одной победы над минским «Динамо».



В НХЛ в ночь на субботу семь игр. «Миннесота» Кирилла Капризова играет на выезде с «Баффало», а «Рейнджерс» Артемия Панарина – с «Нью-Джерси».

На что ещё ставить 4 марта

В теннисном Кубке Дэвиса сегодня матчи квалификации. Россия в ней все равно бы не участвовала, но теперь, видимо, наша команда вообще не выступит в турнире.



Два матча в баскетбольной Евролиге. «Панатинаикос» принимает «Милан», а «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом».



В мужской волейбольной Суперлиге три матча. «Урал» сыграет с «Нефтяником», «Факел» примет «Динамо», а АСК — «Газпром-Югру».