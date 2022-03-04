«Баффало» — «Миннесота». Кирилл Капризов вытащит команду из кризиса

5 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Баффало» идёт за 3.35.

Где покажут матч «Баффало» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд» 5 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Миннесота» 5 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.36. Гол в первые 10 минут идёт за 1.60, вероятность серии буллитов оценена в 9.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

«Баффало» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (05.03.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 5 марта запланировано сразу девять встреч. Интересных вывесок достаточно, но тем, кто следит за российскими игроками, отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Баффало» и «Миннесоты». Оно пройдёт на льду «Кибэнк-центра» в Баффало. Первое вбрасывание состоится в 3.00 мск.

«Баффало» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 42 очка после 55 матчей. Отставание от зоны плей-офф составляет 23 очка. В нынешнем сезоне НХЛ положение хуже лишь у трёх команд. И это, конечно, не оправдывает плачевную игру. За последние семь матчей добыта лишь одна победа. Накануне с «Торонто» (5:1) удалось порадовать своих болельщиков.

Однако на этом положительные моменты закончились. И если против крепких «Сент-Луиса» и «Колорадо» у подопечных Дон Гранато особых шансов не было, то проигрыш «Монреалю» (0:4), который занимает последнюю строчку в конференции, кажется тревожным. «Сэйбрз» считаются аутсайдерами и выступают сейчас соответствующе.

«Миннесота» замыкает четвёрку лидеров Западной конференции, набрав 67 очков в 52 встречах. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет уже 17 очков, а в спину дышит «Лос-Анджелес» с 65 очками в 55 встречах. Вроде бы беспокоиться не стоит, но у «Уайлд» четыре поражения кряду в пяти последних играх. Много.

Это очень несвойственно для команды из Миннеаполиса в нынешнем сезоне. Уже второй год она крайне здорово выступает в НХЛ, снова претендует как минимум на выход в плей-офф. Если бы не такие затяжные неприятные серии, которые в последнее время участились, были бы среди лидеров. Хотя накануне одолели «Филадельфию» (5:4).

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Однако до этого две встречи с «Калгари» завершились с общим счётом 4:12. Возникают вопросы к обороне. Всё-таки «Уайлд» не испытывают проблем с травмированными. Тот же Кирилл Капризов почти в каждом матче отличается, у него 65 баллов в 51 игре в сезоне. Очень неплохо.

«Миннесота» стала чем-то напоминать «Вашингтон», такие же неудачные серии портят всю картину. У «дикарей» вовсе была самая результативная тройка нападения в НХЛ, но игра в обороне ухудшилась. Благо серию удалось прервать, что важно психологически. А впереди не самый сильный соперник, можно закрепить результат.

Как в обороне, так и в защите «Сэйбрз» не впечатляют. Пропустили уже 196 шайб, а забросили — всего 148. У гостей статистика лучше: 192 заброшено, 162 — пропущено). В целом гости и по сезону лучше, у них 32 победы на счету, когда хозяева выиграли лишь 17 раз. Да и в очных встречах в Баффало «Уайлд» играют очень неплохо, у них четыре победы в пяти последних выездах.

Думаем, сейчас у гостей есть все шансы набрать очки. Класс команд очень отличается. Плюс хозяева испытывают проблемы с составом, не сыграют сразу шесть игроков основы. Так что вполне можно рассмотреть победу «Миннесоты» за 1.85. Конечно, играть два матча за два дня тяжело, но по классу и мастерству превосходство гостей очевидно.

«Баффало» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 марта 2022 года

«Баффало» в этом сезоне играет очень нестабильно, может обыграть крепкого середняка лиги, а может проиграть аутсайдеру. «Миннесота» в этом плане лучше, но четыре поражения кряду совсем недавно портят всю картину. С другой стороны, по статистике личных встреч и игр по сезону «Уайлд» — фавориты. И с составом нет проблем. Так что ставим на них.

Ставка: победа «Миннесоты» за 1.85.

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