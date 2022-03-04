«Рома» — «Аталанта». Миранчук и Малиновский разозлят Моуринью

5 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех бергамасков оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Аталанта» 5 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» (05.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. Весна обещает быть не менее захватывающей. 5 марта в чемпионате Италии состоятся три встречи 28-го тура. В одной из них на стадионе «Олимпико» местная «Рома» примет «Аталанту».

В последних шести турах Серии А римляне не потерпели ни одного поражения. Сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), «Сассуоло» (2:2) и «Вероной» (2:2). Победы одержали над «Эмполи» (4:2), «Кальяри» и «Специей» (в обоих случаях 1:0). В соперниках были преимущественно оппоненты из нижней части турнирной таблицы, но без потери очков не обошлось.



А вот от крепких оппонентов «Рома» зачастую терпит поражения. Например, в матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла «Милану» (1:3), а сразу после этого — «Ювентусу» (3:4). Потому уже сейчас присматривает варианты для усиления. По некоторой информации, лично Жозе Моуринью заинтересован в трансферах Тангая Н'Домбеле из «Тоттенхэма», Эрика Бейи из «Манчестер Юнайтед».



Впрочем, до летнего трансферного окна ещё долго, а новички нужны уже сейчас. Об этом свидетельствует и поражение на стадии 1/4 финала от миланского «Интера» (0:2). После матча главный тренер жёлто-красных не сдержал эмоций и раскритиковал своих подопечных. У португальского специалиста сложилось мнение, что игроки боятся больших игр.

С другой стороны, в последнем противостоянии с «Аталантой» «волчица» одержала разгромную победу (4:1). Примечательно, что бергамаски до этого выиграли шесть матчей кряду и были в полной боевой готовности. Большую часть встречи владели мячом и нанесли больше ударов по воротам, но гол сумели забить только с пенальти. С тех пор многое изменилось.



На «богиню» обрушился ряд кадровых потерь. Выбыли на неизвестные сроки важнейшие игроки основы — Дуван Сапата и Йосип Иличич. Также долгое время отсутствовал Алексей Миранчук. Недавно россиянин оправился от травмы и принял участие в матче последнего тура Серии А с «Сампдорией» (4:0). Хавбек заменил Жереми Бога на 59-й минуте, после чего забил гол и отдал голевую передачу.

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Ранее ходили слухи о том, что руководство клуба намерено продать полузащитника в «Дженоа» или «Лацио». Однако кадровая проблема и прогресс игрока заставили итальянцев передумать. Разговоров об отъезде Миранчука из страны тоже пока нет. Надеемся, что так и останется. За 14 матчей Серии А футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи и, кажется, только начал раскрываться.



Столкнувшись с отсутствием ресурсов, Джан Пьеро Гасперини принялся экспериментировать с имеющейся обоймой футболистов и добыл отличный результат. Команда из Бергамо прошла в 1/8 финала Лиги Европы, одолев на предыдущей стадии «Олимпиакос» (2:1 и 3:0). Особенно порадовал Руслан Малиновский, оформивший в ответной встрече дубль.



С результативностью у «Аталанты» редко возникают проблемы. Несмотря на периодическое отсутствие Сапаты и Иличича, за 26 матчей Серии А настреляла 50 мячей. Тем не менее атакующая схема игры и ограниченность в ресурсах повлияли на количество пропущенных. За этот же период прилетело в ответ 30 штук. Достаточно.

Думается, грядущий матч порадует большим количеством голов. Римляне неудачно выступают в матчах с крепкими оппонентами, но бергамасков, судя по последней очной встрече, не боятся. В последних шести турах Серии А не проигрывали и во всех случаях забивали. В этот раз наверняка не оставят сетку противника в покое.



В свою очередь, «богиня» может похвастаться великолепной результативностью на дистанции. Даже без основных нападающих разгромила крепкий «Олимпиакос» на его же стадионе. К тому же восстановился Миранчук и уже порадовал активностью в матче последнего тура чемпионата Италии. Ждём его дуэт с Малиновским в действии и возьмём ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Аталанта» 5 марта 2022 года

«Роме» не хватает крепости в обороне, о чём свидетельствует желание подписать летом защитника, а также поражения от сильных команд в Серии А и Кубке Италии. Зато забивает регулярно, в последней очной встрече разгромно победила «Аталанту», которая не имела на тот момент кадровых потерь. Сейчас бергамаски ослаблены, но не перестают радовать болельщиков ярким атакующим футболом и отличными результатами. Думаем, матч получится результативным.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

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