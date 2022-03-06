«Динамо» — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: Сандро Шварц сохранит интригу в чемпионате России

При победе в дерби бело-голубые вновь обойдут «Зенит» в таблице. По крайней мере, до 7 марта.

Сегодня, 6 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. «Динамо» сыграет со «Спартаком». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ-Арена», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Сделать ставку на второе подряд дерби Паоло Ваноли в РПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Динамо»

«Динамо» располагается на втором месте в чемпионате, на счету команды Сандро Шварца 39 очков. От возглавляющего турнирную таблицу «Зенита» её отделяют всего два балла. Если обыграет «Спартак», то снова поднимется на первую строчку. Строго говоря, есть все шансы возглавить таблицу. Динамовцы в хорошей форме.

В шести последних турах РПЛ не проигрывали, всего раз потеряв очки – как раз в игре с «Зенитом» (1:1). В двух из трёх последних туров бело-голубые выиграли с разницей в два или три гола и не пропустили ни одного мяча.Также продолжают выступление в Кубке России.

В 1/8 финала турнира обыграли «Нижний Новгород» со счётом 3:0. Любопытно, что ставка на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 мяча прошла в пяти последних встречах команды с учётом серии товарищеских игр.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 23 очка. Красно-белых сильно штормит. Чтобы в полной мере оценить, насколько они нестабильны на дистанции, достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне к 20-му туру шли четвёртыми с 35 очками.

Сейчас «Спартак» не в лучшей форме. В 17-м туре прервал безвыигрышную серию из шести матчей в РПЛ, обыграв «Ахмат» (2:1), но после этого потерпел два поражения подряд: от «Сочи» (0:3) и ЦСКА (0:2). У команды сменился тренер, новым наставником красно-белых стал итальянец Паоло Ваноли.

Так что в ближайших матчах «Спартаку» не избежать «качелей» из-за притирки к новому тренеру и тактических экспериментов. В двух официальных матчах с Ваноли «Спартак» сначала уступил ЦСКА, а затем разгромил в Кубке России аутсайдера ФНЛ «Кубань» (6:1).

«Динамо» — «Спартак»: травмированные и дисквалифицированные игроки

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев дисквалифицирован и не сыграет в матче со «Спартаком». Также неизвестно, примет ли участие в игре голкипер бело-голубых Антон Шунин, пропустивший кубковый матч из-за болезни.

У «Спартака» две возможных потери – под вопросом на матч защитник Павел Маслов, продолжающий восстанавливаться после мышечной травмы, и Самуэль Жиго, получивший повреждение в дерби с ЦСКА.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

«Спартак» не проигрывал «Динамо» в семи из восьми последних очных встреч. На этом отрезке четыре раза прошла ставка на победу красно-белых, три – на ничью. Последняя победа бело-голубых датирована 20 февраля 2021 года. Тогда «Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России со счётом 2:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 6 марта 2022 года

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 2.03. (Сделать ставку).

«Динамо» наверняка подойдёт к игре сверхмотивированным. Всего два очка отделяют команду Сандро Шварца от первого места. Лидерство в чемпионате России стало бы закономерным завершением длительной беспроигрышной серии, в которой команде даже удалось отобрать очки у «Зенита» (1:1).

Бело-голубые, несмотря на уход Андрея Воронина, максимально заряжены после паузы, что заметно по результатам: 3:0 в матче с «Химками», 3:0 – с «Нижним Новгородом». Да, встреча со «Спартаком» не станет для них лёгкой прогулкой, но они точно постараются прорвать оборону соперника и обеспечить себе если не три, то минимум одно очко.

Нет сомнений в том, что одна из самых забивных команд чемпионата отличится минимум два раза. Ставка на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча прошла и в первой очной встрече команд в текущем сезоне, и в четырёх из пяти последних матчей «Динамо» в РПЛ. «Спартак» же пропускал минимум два гола в двух предыдущих турах чемпионата.

В прошлой очной встрече «Динамо» вело со счётом 2:0 и могло даже забивать третий и решать исход. Однако Константин Тюкавин не реализовал отличный момент. Тогда красно-белые отыгрались в самой концовке. Наверняка Сандро Шварц сделает выводы. Да и теперь в составе у хозяев есть опытный Фёдор Смолов.