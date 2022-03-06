«Динамо» — «Спартак», Роналду против лидера АПЛ, «Наполи» — «Милан»: что смотреть 6 марта

Первый месяц весны начался, мягко говоря, с не самых приятных событий. Благо на фоне огромного количества острых политических новостей можно хоть немного перевести дух в мире спорта. Спортивный сезон продолжается. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 6 марта.

На что ставить в футболе 6 марта

На экраны отечественных болельщиков вернулись Российская Премьер-Лига и Кубок России, первые матчи после паузы уже были сыграны. Более того, накануне стартовал 20-й тур регулярного чемпионата, впереди финальная треть. На сегодня, 6 марта, запланированы сразу три матча. «Локомотив» — «Химки» и «Крылья Советов» — «Арсенал» стартуют в 14:00 мск.

Самое вкусное приготовлено на вечер. В 19:00 мск на стадионе «ВТБ Арена» начнётся московское дерби «Динамо» — «Спартак». Бело-голубые продолжают борьбу с «Зенитом» за первое место в РПЛ. В случае победы они снова опередят петербуржцев в таблице. По крайней мере, до понедельника. Красно-белым нужно исправляться за недавнее поражение от ЦСКА. Ждём эмоциональный матч.

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

В чемпионате Англии пройдут две встречи 28-го тура. «Уотфорд» примет лондонский «Арсенал», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. А вот в Манчестере состоится дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». У Пепа Гвардиолы не получалось доминировать над Уле-Гуннаром Сульшером, а над Ральфом Рангником он уже одержал победу.



Любопытно противостояние и по той причине, что Криштиану Роналду после ухода из «Ювентуса» мог оказаться в стане бывшего заклятого соперника — «горожан». Перед его трансфером в «МЮ» ходили слухи, что «Сити» заинтересован в приобретении забивного форварда. Теперь же великому португальцу приходится мириться с реальностью — его родной «МЮ» борется лишь за Лигу чемпионов.

В Испании стоит обратить внимание на встречи «Эльче» — «Барселона» (18:15 мск) и «Бетис» — «Атлетико» Мадрид (23:00 мск). В Италии интересно выглядит вывеска «Наполи» — «Милан» (22:45 мск). Во Франции «Монако» Александра Головина сразится на выезде с «Марселем» (22:45 мск). Сам россиянин в последнее время чаще лечится, чем играет.

На что ставить в хоккее 6 марта

Розыгрыш Кубка Гагарина благополучно стартовал. Команды массово покидают легионеры, тот же «Салават Юлаев» потерял своих хвалёных финнов. И это не единственный случай, ситуация действительно неприятная и печальная. Однако продолжать играть нужно. Сегодня состоятся сразу четыре противостояния. В сериях соперники добрались до третьих матчей.

«Сибирь» будет принимать как раз «Салават Юлаев», начало — в 13:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу уфимского клуба, однако в родных стенах сибиряки могут удивить. В 17:00 стартует третий матч «Северстали» и «Динамо». Серия только перекочевала в Череповец, а череповчане под руководством удивительного Андрея Разина уже ведут 2-0 по количеству побед.

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: в этой серии всё ясно.

Другое противостояние, которое должно стартовать в 17:00 мск, — пожалуй, одно из самых интересных в первом раунде соревнования. Противостояние «Авангард» — «Ак Барс» переехало в Балашиху, где омичи временно квартируются, счёт 2-0 в их пользу. СКА в серии с минским «Динамо» тоже одержал две победы, причём первую — со счётом 8:3. Ждём ещё один яркий матч, начало запланировано на 17:10 мск.

На что ещё ставить 6 марта

Поклонники баскетбола смогут посмотреть две встречи Единой лиги ВТБ. Встреча «Нижнего Новгорода» и «Зелёна-Гуры» была перенесена. Сегодня состоятся матчи УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Зенит» — «Парма». Оба стартуют в 19:00 мск. Также есть два матча НБА «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» (21:00 мск) и «Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» (23:30 мск).



Заядлые болельщики биатлона продолжают следить за восьмым этапом Кубка мира. Сегодня пройдут две гонки преследования. Женская (14:45 мск) и мужская (16:40 мск). На 10 и 12,5 километров соответственно. Однако сборная России по биатлону была отстранена от соревнований.

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