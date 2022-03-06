«Наполи» — «Милан». Прогноз «Фонбет»: такой и должна быть борьба за скудетто!

Сегодня, 6 марта, состоится игра 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Паоло», стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Сделать ставку на матч претендентов на скудетто можно в букмекерской компании «Фонбет». Повышенный фрибет 2000 рублей в мобильном приложении для новых клиентов. Регистрируйся!

В какой форме «Наполи»

Подопечные Лучано Спаллетти выиграли только одну из пяти последних встреч. В победном матче обыграли «Лацио» со счётом 2:1. В двух других играх в Серии А неаполитанская команда разошлась миром с «Интером» (1:1) и «Кальяри» (1:1). Причём в последнем случае сравняла счёт в самой концовке.

Ещё два матча прошли на стадии 1/16 финала в Лиге Европы, в котором «Наполи» противостояла «Барселона». Гостевая встреча завершилась ничейным результатом (1:1), а домашняя – поражением неаполитанцев (2:4). Стоит сказать, что в обоих случаях итальянский клуб играл вторым номером и мало атаковал.

Предстоящую встречу с «Миланом» могут пропустить Андре-Франк Замбо-Ангисса, Кевин Малькюи, а также Аксель Туанзебе.

В какой форме «Милан»

Беспроигрышная серия «россонери» составляет семь матчей во всех турнирах. Внушительно, хотя очки теряли достаточно часто. В этих играх «Милан» победил «Интер» (2:1), «Сампдорию» (1:0), «Лацио» (4:0) и сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), «Салернитаной» (2:2), «Удинезе» (1:1) и «Интером» (0:0).

Игру с «Наполи» точно пропустит защитник Симон Кьер. Под вопросом участие Златана Ибрагимовича и Алессио Романьоли. Швед до этого работал по индивидуальной программе.

«Наполи» — «Милан»: статистика личных встреч

В прошлом году команды встречались дважды, и в обоих случаях побеждал «Наполи» (с одинаковым счётом — 1:0 и 1:0). За последние три года «Милан» выиграл всего раз – в ноябре 2020 года, то есть почти полтора года назад. Тогда удалось одержать победу со счётом 3:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 6 марта 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.75. (Сделать ставку).

Прогноз известного комментатора и амбассадора букмекерской компании «Фонбет» Павла Занозина.

«Милан» сейчас находится на спаде. «Наполи» тоже играет с перепадами. Но с учётом того, что и те и другие должны догонять «Интер», обе команды будут играть на победу. «Интер» уже впереди на одно очко. Ничья не устроит «Милан» и «Наполи», поэтому они будут бежать вперёд.

Можно, конечно, поставить на «верх», но всё-таки «Милан» уж очень «низовой». Мне самым вероятным видится счёт 2:1 в ту или иную сторону, но что я точно думаю – именно из-за того, что и те и другие будут атаковать, – обе забьют. «Наполи» – команда, которая дома всегда летит вперёд.

Стадион имени Диего Марадоны будет подгонять компанию Лучано Спаллетти, ну а «Милан» должен пользоваться своими шансами. Контратаки для Стефано Пиоли – обычный выбор, так что я выбираю «обе забьют» и считаю этот матч одним из самых интересных во всем сезоне. Будет очень интересно за ним понаблюдать», — сказал Занозин.

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