«Миннесота» — «Даллас». Не обижайте Кирилла Капризова

Россиянин регулярно набирает баллы, но его «Миннесота» одержала всего две победы за девять прошлых матчей.

7 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 0:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Старз» идёт за 2.96. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 7 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 7 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.10.

«Миннесота» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (07.03.2022)

На 7 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть матчей. Ярких вывесок не так много, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание тем, кто следит за российскими игроками в НХЛ, стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Далласа», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 0:00 мск.

«Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции, имея в активе 67 баллов после 53 встреч. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет уже 17 пунктов. Всё из-за поражений на последнем отрезке. В пяти прошлых матчах набралось четыре проигрыша, и это удручает. Накануне команда уступила даже «Баффало» (4:5), который идёт среди аутсайдеров лиги.

Конечно, это неприятно, хотя в целом команда работала слаженно. Кирилл Капризов отметился дублем и отдал передачу, теперь у него 68 баллов за 52 встречи. Снова подкачала оборона. Пропустили три шайбы за шесть с половиной минут в третьем периоде. Так ещё и за пять матчей случилась лишь победа над «Филадельфией» (5:4). Надо исправляться.

«Даллас» идёт восьмым в Западной конференции, имея в активе 65 баллов после 54 встреч. Положение шаткое, так как в спину дышит «Эдмонтон» с 64 баллами, но у того всего 56 игр. Так что клубу из Техаса придётся очень постараться, а иначе место в плей-офф займёт конкурент. Хотя за последние пять встреч случилось лишь одно поражение от «Нэшвилла» (1:2). Дела наладились.

Накануне клуб одолел «Виннипег» (4:3 ОТ). Денис Гурьянов отметился голом. У него 24 балла в 50 матчах этого сезона. Александр Радулов в матче с «Лос-Анджелесом» отметился голом и прервал 10-матчевую безголевую серию. Также добрался до отметки в 500 матчей в НХЛ. А лучшим бомбардиром команды по праву считается Джо Павелски — 57 баллов.

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Впереди, несмотря на плохие последние результаты, по-прежнему сильная «Миннесота». Правда, с обороной «дикарям» нужно что-то делать. В среднем пропустила за пять матчей больше четырёх шайб. Это много. Хотя в личных встречах с «Далласом» тотал встреч частенько был высоким. Поэтому можно ждать этого и сейчас.

За последние пять очных игр лишь один раз тотал был ниже 4,5 шайбы. Плюс обе команды забрасывают неплохо. Хозяева забросили уже 200 шайб, а гости — 159. При этом на последнем отрезке из пяти матчей в среднем «Даллас» забрасывал по три шайбы. Так что всё неплохо. Хотя по очным встречам в Сент-Поле явного фаворита выделить сложно. Хозяева выиграли три из пяти последних.

Да и по недавним матчам гости выглядят интереснее оппонента. Хотя в данном противостоянии мы бы остановились на тотале больше 6 шайб за 1.85. Команды хорошо взаимодействуют в нападении, но у хозяев оборона немного проседает. Можно поразмыслить над ИТБ2 3 гола за 1.75. Но тут уже по вкусу. Мы бы остановились на более классическом варианте.

«Миннесота» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 марта 2022 года

«Миннесота» страдает из-за проблем с обороной, стала пропускать часто, хотя нападение старается. «Даллас», в свою очередь, прибавил, российские хоккеисты набирают баллы. В личных встречах выделить фаворита не удаётся, зато обмениваться шайбами соперники любят. Поэтому мы остановимся на ставке на голы.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.85.

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