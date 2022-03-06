«Нефтехимик» — «Трактор», 4-й матч. Челябинцы рано начали радоваться

7 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.97, а успех «Нефтехимика» оценён экспертами в 3.32.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» 7 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Нефтехимик» Нижнекамск — «Трактор» Челябинск (07.03.2022)

7 марта в Континентальной хоккейной лиге состоятся четвёртые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина. Всего три встречи, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание мы бы уделили противостоянию «Нефтехимика» и «Трактора», которое пройдёт на льду «Нефтехимик-Арены». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Нефтехимик» в серии с «Трактором» показывает неплохую боевую игру, но уже проигрывает 0-3. Остался последний шанс. Впрочем, все три встречи соперник выиграл с преимуществом в одну шайбу. Такого явного преимущества у челябинцев нет. Хотя заметно, что клуб из Нижнекамска в основном в роли догоняющего.



В последнем случае пришлось даже снять вратаря, чтобы сравнять счёт в конце третьего периода. Однако в овертайме «Трактор» всё равно добился победы (3:2 ОТ). Главный тренер нижнекамцев — Олег Леонтьев — в свою очередь, намекнул на неоднозначное судейство. Шайба была заброшена при игре «4 на 5», когда игрок его команды лежал после силового приёма.



Тем не менее уже ничего не изменить. Команда билась, сравняла счёт по ходу. Теперь, то есть при счёте 0-3 в серии, для нижнекамцев не осталось сдерживающих факторов. Четвёртый матч может оказаться для них последним. Поэтому придётся собраться и достать последние силы, чтобы выиграть. Да и болельщики наверняка ждут домашнюю победу.

Надо сказать, что в текущей серии команды лишь раз забросили меньше четырёх шайб на двоих, а по сезону очные встречи в Нижнекамске тоже были верховыми. Думаем, стоит ожидать, что соперники снова не будут отсиживаться в обороне. Тем более что челябинцы очень хорошо чувствуют себя в атаке. Забрасывали что в регулярке (152 шайбы), что в серии плей-офф отлично.

Как в целом и нижнекамцы. Хотя оборона в этом сезоне у них хромает. Пропустили 140 шайб, а забросили лишь 121. Цифры не самые выдающиеся, но в плей-офф особой разницы в игре не наблюдается. «Трактор», конечно, фаворит серии, но матчи получаются напряжёнными даже для него. А ведь челябинцы какое-то время даже лидировали в КХЛ.



На наш взгляд, интересно смотрится ИТБ2 2.5 шайбы за 1.68. Состав более мастеровитый, забрасывает хорошо. На фоне проблем с обороной у «Нефтехимика» такая ставка будет логичной. С другой стороны, можно попробовать взять ТБ 5 шайб за 1.82. Коэффициент приятнее. Команды, как видно, любезностями не обмениваются. Так что вполне могут снова устроить голевой матч.



Конечно, ещё играет роль то, что хозяевам теперь терять нечего. Наверняка будут играть жёстко, смело и попытаются вырвать хотя бы одну победу у соперника. Хватит ли сил на это — непонятно. Но наверняка будут раскрывать, а подопечные Анвара Гатиятулина умеют пользоваться своими моментами. Просто так отсиживаться тоже не станут. Поэтому остановимся на ставке на голы.

«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 марта 2022 года

«Нефтехимик» старается не уступать оппоненту. Победы «Трактору» достаются нелегко. Но в четвёртом матче серии хозяевам уже нечего терять. Наверняка все силы будут брошены на победу, станут раскрываться. Плюс соперники в принципе часто обмениваются шайбами. Что по сезону, что в серии часто тотал был высоким. Поэтому мы бы остановились и сейчас на этом.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.82.