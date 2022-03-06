«Зенит» — «Уфа». Разговор с Карпиным вдохновит Артёма Дзюбу

7 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех уфимцев оценён экспертами в 26.00. Ставки на ничью принимаются за 9.50.

«Зенит» — «Уфа»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Уфа» 7 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Уфа» (07.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. Пришла очередь весны. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. 7 марта состоятся четыре встречи 20-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и «Уфа».

«Зенит» в зимнее трансферное окно был вынужден расстаться со своим результативным нападающим — Сердаром Азмуном. Иранец предпочёл продолжить карьеру в леверкузенском «Байере». Однако на этом потери не закончились. Совсем недавно команду покинул ещё один важный игрок основы — защитник Ярослав Ракицкий.



К счастью, в январе петербуржцы проявили активность. Заключили контракты с двумя нападающими: Юри Алберто из «Интернасьонала» и Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов». Также пополнили ряды защитниками: Арсеном Адамовым из «Урала» и Нуралы Алипом из «Кайрата». Все новички приняли участие в матче 1/8 финала Кубка страны и помогли крупно обыграть «КАМАЗ» (6:0).



Адамов и Алип помогли сохранить ворота на замке, а Алберто оформил дубль. Помимо того, новобранцы способствовали успеху в матче последнего тура чемпионата России с «Рубином» (3:2). На 48-й минуте открыл счёт бразилец, а на 92-й поставил точку Сергеев. Не обошлось без драматизма, но это уже другая история. Главное — от зимней кампании есть толк.

Благодаря усилениям, огромным ресурсам и грамотному руководству Сергея Семака сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России и являются одними из главных претендентов на золотые медали. После вылета из Лиги Европы их значение трудно переоценить. Хотя на пятки наступает московское «Динамо».



«Уфа» изменилась за зимнее межсезонье ещё сильнее. К клубу присоединились Тьягу Родригеш из софийского ЦСКА, Дмитрий Кабутов из «Крыльев Советов», Антон Чичкан из БАТЭ, Боли Болинголи из «Селтика», Дилан Ортис из «Пролетера», также вернулся Данила Емельянов из аренды. Покинули коллектив часто занимающие место на скамейке запасных Мориц Бауэр, Дзантиев, Алиев и Кузнецов.



Пока от новичков пользы немного. В матче последнего тура чемпионата России уфимцы потерпели поражение от «Ахмата» (1:2). Причём забили первые, в добавленное к первому тайму время отличился Юрий Журавлёв с передачи Олега Иванова. Однако удержать преимущество, несмотря на схему с пятью защитниками, не сумели.

Не спас «горожан» и лучший бомбардир первенства — Гамид Агаларов. На данный момент нападающий имеет 13 голов после 19 матчей в РПЛ. Восемь из них — на домашней арене. Впрочем, форвард не может забить уже четвёртую игру кряду. В том числе со «Спартаком» (1:1), «Динамо» (0:2) и «Локомотивом» (0:2).

Подопечные Алексея Стукалова в принципе не могут похвастаться результативностью. За 19 матчей РПЛ забили только 18 мячей, а пропустили — 28. Потому располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице и претендуют на вылет в ФНЛ. Пока неизвестно, помогут усиления выбраться из кризиса или, напротив, подтолкнут в пропасть.

Алексей Березуцкий раскритиковал составителей календаря РПЛ.

На наш взгляд, петербуржцы выглядят явными фаворитами грядущего матча. Стоит заметить, что на домашнем стадионе выступают привычно потрясающе. За 10 матчей текущего розыгрыша РПЛ потерпели только одно поражение и один раз сыграли вничью, в остальных встречах одержали уверенные победы.



Недавно Артём Дзюба забил юбилейный, 250-й гол сине-бело-голубых на стадионе «Газпром Арена». Нападающий является лучшим бомбардиром на домашнем стадионе. На его счету — 44 мяча, на втором месте покинувший коллектив Сердар Азмун (40 голов). Дома, как это водится, и стены помогают.



При этом скандальный нападающий, по информации Валерия Карпина, сам просил о встрече с главным тренером сборной России. Говорил о готовности вернуться в национальную команду. На что получил одобрение и призыв к работе. Конечно, в квалификации ЧМ-2022 россияне уже сыграть не смогут, однако мотивация должна быть у Дзюбы запредельная.

Уфимцы тоже здорово выступают на своём стадионе, а вот в гостях одержали только одну победу за 10 противостояний в РПЛ. Три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Хуже в данном показателе только «Химки». Забили за этот период лишь семь голов, а пропустили 16. Так что мы бы взяли П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.



В том, что хозяева окажутся успешнее, сомнения отсутствуют, но вряд ли победа будет крупной. Алексей Стукалов предпочитает стратегию с пятью защитниками, что сильно осложняет жизнь противникам. Да и наверняка окопается у собственной штрафной в Санкт-Петербурге. Сергей Семак тоже не ждёт лёгкого матча, в преддверии он заявил, что ни одному сопернику не просто играть с «Уфой». То есть в обороне сыграет аккуратнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Уфа» 7 марта 2022 года

«Зенит» потерял одного из лучших бомбардиров команды, но нашёл равноценные замены и радует результативностью. У него банально больше ресурсов и сил. К тому же он очень бодро возобновил сезон и великолепен на «Газпром Арене». Тем не менее стоит отдать должное и «Уфе». В последнее время забивает мало и часто терпит поражения, но разгромных в текущем сезоне за 19 матчей не было. Думаем, что-то в духе 2:0 или 3:0 в пользу петербуржцев здесь вполне может быть.



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Стало известно, какие задачи поставило руководство ЦСКА перед командой.

Малком останется в «Зените».

Италия готова принять матчи чемпионата Украины по футболу.