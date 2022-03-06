«Краснодар» — «Урал». Сергею Галицкому можно только посочувствовать

7 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех уральцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 7 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 20-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» (07.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили особые впечатления. После перерыва вернулась Российская Премьер-Лига. 7 марта состоятся четыре встречи 20-го тура. В самой ранней из них «Краснодар» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Зимой «Краснодар» претерпел ряд изменений. На посту главного тренера Виктора Гончаренко сменил Даниэль Фарке, который с 2015-го по 2017-й возглавлял дубль дортмундской «Боруссии». Однако надолго немецкий специалист со своим штабом в клубе не задержался. Новым наставником был назначен Алексей Антонюк — тренер вратарей.



С его именем связан прогресс Матвея Сафонова, который за четыре года прошёл путь от дублёра до основного игрока сборной России. В том числе благодаря 23-летнему вратарю краснодарцы пропустили только 18 мячей за 18 встреч чемпионата России. Располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ и имеют игру в запасе.



Также клуб из одноимённого города пополнился защитником Хуниором Алонсо из «Атлетико Минейро» и нападающим из «Будё-Глимт» Эриком Ботхеймом. Испытать возможности новичков не представилось возможным. Из-за чрезвычайного положения противостояние 19-го тура чемпионата России с «Локомотивом» было перенесено.

До перерыва под руководством Гончаренко «быки» смотрелись симпатично. В последних четырёх встречах РПЛ не потерпели ни одного поражения при ничьих с «Химками» (3:3) и «Нижним Новгородом» (0:0). Победы одержали над «Спартаком» (2:1) и «Сочи» (2:1). Как ни странно, но больше проблем возникло с аутсайдерами.



Однако с тех пор многое изменилось. Помимо главного тренера, ушёл ряд футболистов: Тонни де Вильена в «Эспаньол», Дмитрий Стоцкий в «Нижний Новгород», Юнес Намли в «Спарту» и Урош Спаич в «Касымпашу». В целом потери не катастрофичны, но, возможно, присутствие этих игроков было бы полезно Алексею Антонюку.



«Урал», в свою очередь, скромно провёл зимнюю трансферную кампанию. До конца сезона подписал контракт с Олегом Шатовым, также приобрёл у «Нефтехимика» лучшего бомбардира ФНЛ — Александра Юшина. А вот покинули коллектив сразу шесть футболистов. Впрочем, из них важным игроком основы являлся только защитник Арсен Адамов.

Трансфер Юшина — шаг в верном направлении, так как с результативностью уральцы испытывают колоссальные проблемы. За 19 матчей чемпионата России забили только 12 голов — меньше всех. Зато и пропустили немного: за этот же период 19 раз. Вот только поможет ли один игрок исправить глобальную проблему? Вопрос открытый.



В матче последнего тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1) новобранец участия не принял. Противостояние выдалось крайне неудачным. В первом тайме борьба шла на равных, но обыденные проблемы с реализацией не позволили забить. А во втором тайме красные карточки схлопотали крайние защитники — Кирилл Колесниченко и Лео Гогличидзе. Оппонент воспользовался возможностью и одержал победу.



Впрочем, дисквалификацию Гогличидзе отбывать не будет. «Урал» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением. На заседании ЭСК было принято решение исправить ошибку судьи. А вот Колесниченко своей команде в грядущем противостоянии не поможет.



Фаворита предстоящего матча выявить трудно. Оба коллектива пребывают в кризисном положении. Краснодарцы проведут первый официальный матч после зимнего перерыва, причём сразу под руководством нового главного тренера. Как сыграют? Неизвестно. Уральцы зачастую используют схему с пятью защитниками. Думается, голов будет немного.

Последнее очное противостояние завершилось разгромной победой хозяев, но с тех пор очень многое изменилось. «Шмели» сделали упор на оборону и вскарабкались на 13-ю строчку чемпионата России. Их излюбленный результат — 1:1 или 0:0. Иные цифры на табло считаются большой редкостью. Потому возьмём ТМ 2.5 мяча за 1.97.



Дело ещё в том, что «Краснодар» принял решение о приостановке внушительной части контрактов с легионерами. Речь идёт о Вандерсоне Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Викторе Классоне и Реми Кабелла. Многие — основные игроки группы атаки. Про мечты Сергея Галицкого о результативном футболе речи не идёт, как бы краснодарцам вообще без очков не остаться.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 7 марта 2022 года

«Краснодар» стал другой командой за зиму. Главный тренер теперь — неопытный Алексей Антонюк. Официальных игр после перерыва не было, с составом проблемы, клуб выглядит крайне непредсказуемо. «Урал» может похвастаться крепкой обороной, но с результативностью испытывает проблемы. Игорь Шалимов использует схему с пятью защитниками, потому рассчитывать на результативный исход не приходится.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.