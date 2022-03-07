«Ливерпуль» — «Интер». Мохамед Салах отправит чемпиона Италии восвояси

Ливерпульцы хороши со всех сторон, а миланцы в последнее время побаиваются крепких соперников.

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех итальянцев оценен экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» 8 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» (08.03.2022)

Первый месяц весны, несмотря на соответствующую погоду, обещает быть жарким. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 8 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнований. В одной из них на «Энфилде» сразятся «Ливерпуль» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу — 2:0. Смотрелся лучше оппонента: нанёс больше ударов, чаще владел мячом и даже немного реже фолил. В середине второго тайма открыл счёт вышедший на замену Роберто Фирмино, а итоговые цифры на табло установил великолепный Мохамед Салах на 83-й минуте.

Египтянин имеет умопомрачительную статистику. За 25 матчах чемпионата Англии забил 19 голов и отдал 10 голевых передач. В семи встречах евротурнира записал на свой счёт восемь голов. Форвард сыграл ключевую роль в выходе своей сборной в финал Кубка африканских наций, однако золотые медали турнира получил его сокомандник — Садио Мане.

Сенегалец тоже может похвастаться отличной статистикой. Вместе с другим представителем красных — Диогу Жотой — входит в тройку лучших бомбардиров АПЛ (на первом месте, разумеется, Салах). В матче последнего тура с крепким «Вест Хэмом» (1:0) помог добыть три очка. Забил на 28-й минуте с передачи Трента Александер-Арнольда.

Подопечные Юргена Клоппа обыграли «молотобойцев» на классе. Победа стала седьмой кряду в чемпионате Англии, но успехи хороши и в других соревнованиях. Например, недавно обыграли в финале Кубка лиги лондонский «Челси» (0:0, по пенальти 11:10) и прошли в 1/4 финала Кубка страны, одержав верх на предыдущей стадии над «Норвичем» (2:1).

А вот «Интер» в последних пяти противостояниях чемпионата Италии выступил сомнительно. Сначала потерпел обидное поражение в дерби от «Милана» (1:2), затем сыграл вничью с «Наполи» (1:1), уступил «Сассуоло» (0:2), поделил очки с «Дженоа» (0:0) и одержал крупную победу над замыкающей турнирную таблицу «Салернитаной» (5:0).

Пожалуй, именно поражение от «россонери» стало переломным моментом. До этого «нерадзурри» не проигрывали 15 матчей кряду в Серии А и выглядели крайне симпатично. А вот после дела пошли под откос. Уступили «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Миланом» (0:0) в первой полуфинальной встрече Кубка страны.

В матче 24-го тура чемпионата Италии с «дьяволами» подопечные Симоне Индзаги выглядели явными фаворитами. Весь первый тайм штурмовали ворота противника и имели возможность убить интригу задолго до финального свистка. Однако во втором тайме всё испортил Оливье Жиру. Француз забил два отменных гола и переломил исход встречи.

Видимо, «Интернационале» получил психологический удар. Перестал радовать результативностью, стал чаще прижиматься к своим воротам и отдавать инициативу равным по силе соперникам. В матче последнего тура Серии А «Салернитану» не побоялся, а вот в остальных случаях выглядел совсем неуверенно.

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Англичане могут похвастаться не только успешными выступлениями во всех соревнованиях, но и потрясающей статистикой. За 27 матчей АПЛ забили 71 гол — больше всех. При этом пропустили только 20 мячей. Плюс во всех семи встречах Лиги чемпионов одержали результативные победы. В том числе над итальянцами.

«Нерадзурри», в свою очередь, уже на групповом этапе евротурнира начали испытывать проблемы. Дважды уступили мадридскому «Реалу» (0:1 и 0:2), а также сыграли вничью с донецким «Шахтёром» (0:0). В свете последней очной встречи оппонентов П1 + ТМ 5.5 мяча за коэффициент 1.72 выглядит уместно.

Дело ещё в том, что «Интер» может похвастаться надёжной обороной, которая пропустила за 27 матчей чемпионата Италии только 22 мяча. Красные же стабильно добывают необходимый результат, но не всегда забивают много.

Например, в Кубке страны с минимальным счётом обыграли «Норвич», в игре последнего тура АПЛ с «Вест Хэмом» — та же история. Не ждём слишком много голов и в этот раз. Однако пока английский клуб выглядит гораздо интереснее действующего чемпиона Италии.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» 8 марта 2022 года

«Ливерпуль» на всех парах мчится к трофеям. Уже преуспел в Кубке лиги, вышел в 1/4 финала Кубка Англии и старается не отставать от лидирующего «Манчестер Сити» в АПЛ. Зачастую радует качественными выступлениями и играет строго на победу. Потерпев поражение от «Милана», «Интер» перестал выглядеть устрашающе. Не лучшим образом провёл последние матчи в Серии А и уступил в очной встрече англичанам. Думаем, хозяева одержат очередную победу, но не крупную.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 5.5 мяча за коэффициент 1.72.

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