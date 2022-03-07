«Северсталь» — «Динамо», 4-й матч. Вадим Шипачёв предпочитает словам дело

8 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех «Северстали» оценён экспертами в 2.91.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Северсталь» — «Динамо» 8 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Северсталь» Череповец — «Динамо» Москва (08.03.2022)

На 8 марта в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре матча плей-офф. Отдельное внимание уделим противостоянию «Северстали» и московского «Динамо», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Четвёртый матч обещает получиться интересным.

«Северсталь» показывает удивительные результаты. Прямо как во время регулярки. Жаль, что тогда заняла лишь пятое место, ведь по боевым качествам команда явно могла быть выше в таблице. В этом большая заслуга Андрея Разина, который из молодых ребят смог сделать конкурентоспособный коллектив.

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В серии с московским «Динамо» также всё пошло очень интересно. В гостях череповчане забрали два матча на выезде, морально подавив настрой москвичей. При этом в обоих случаях не дали забросить больше трёх шайб, а сами сумели суммарно отгрузить девять, что очень неплохо в играх с таким оппонентом.



«Динамо» — довольно серьёзный соперник. За время неполной регулярки не было проблем в нападении, а в составе есть обладатели золотых медалей Пхёнчхана и серебряных — Пекина. Единственный момент — не самая сильная вратарская линия. Лишь в Череповце бело-голубые включились и сумели отыграть один матч (3:1). Теперь счёт в серии 2-1 в пользу «Северстали».

Тем интереснее. Молодой состав «стальных» не показывает своих слабых сторон, играет с оппонентом на равных. Причём весьма результативно. Такой хоккей не может не радовать. Разве что к третьему матчу психологически оказались не готовы. И всё же это лучше сдержанного стиля игры. Борьба, накал страстей и моменты, вот что присуще серии.

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При этом Вадим Шипачёв — лидер бело-голубых — в трёх матчах пока набрал 1+1 по системе «гол+пас», а Вячеслав Войнов успел оформить 1+3. Не так плохо, но пока на фоне оппонента это не выглядит сверхъестественно. А главное — нет преимущества. Хотя встречи получаются голевыми, пусть в последнем и не перебрались за отметку в 4,5 шайбы.



Да и в личных встречах в Череповце явного фаворита не наблюдается. Однако то, как играет «Северсталь», заслуживает отдельной похвалы. Тем более что в прошлом году команда вылетела в первом раунде — как раз от «Динамо». Так что мотивация вернуть долг тоже есть. Благо лидеры в порядке.



Йоонас Няттинен (2+2) и Кирилл Пилипенко (1+3) входят в десятку лучших плей-офф. А на 11-м месте находится Даниил Вовченко с тремя баллами (3+0) по системе «гол+пас». Отличные результаты для клуба со статусом череповчан. Словом, у «Северстали» в целом коллектив боевой, нет особых проблем. Даже вратарская линия доросла до уровня сборной, а это говорит о многом.

И всё же «Динамо» более мастеровитая команда. Знает, как играть в плей-офф. Опыта больше. С результативностью особых проблем нет. После первой победы активизируется. Мы бы остановились на ставке «тотал больше 4.5 шайбы» за 1.77. Соперники уже показали, что любезностями обмениваться не собираются. А решающая встреча, чтобы быть аккуратным, ещё впереди.

«Северсталь» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 марта 2022 года

«Северсталь» отлично провела первые две встречи, но «Динамо» — мастеровитый соперник. Плюс разыгрался, просто так теперь победы отдавать не станет. Тем более в Череповце фаворита пока выявить не удавалось. Зато соперники обильно забивают. Думается, в четвёртом матче москвичи постараются вернуть баланс. Хотя череповчане наверняка будут готовы. Пока мы бы остановились на тотале больше.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

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