«Бавария» — «Зальцбург». Роберт Левандовски устранит недоразумение

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех австрийцев оценен экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург» 8 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург» (08.03.2022)

Первый месяц весны, несмотря на соответствующую погоду, обещает быть жарким. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 8 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Альянц Арена» сразятся «Бавария» и «Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче «Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1) в гостях. Ожидаемо смотрелась лучше, однако подвела реализация. Нанесла 22 удара, из которых девять пришлось в створ, но забила только на 90-й минуте. Спас от поражения Кингсли Коман, забивший с передачи щедрого Томаса Мюллера.

С идентичной проблемой мюнхенцы столкнулись в матче последнего тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (1:1). В очередной раз выиграли по всем параметрам, однако пополнить копилку тремя баллами не сумели. Пропустили из-за досадной ошибки того же Мюллера. Атакующий футболист после подачи со штрафного срезал мяч в свои ворота.

В этом эпизоде мяч спокойно мог забрать Свен Ульрайх, стоило лишь увереннее сыграть на выходе. Безусловно, голкипер старался и пару раз даже спас свою команду, однако волнение было очевидно. Защитники чувствовали тревогу вратаря и тоже допускали ошибки. К счастью, на днях появилась информация, что провёл тренировку в общей группе Мануэль Нойер.

С опытным голкипером на воротах подопечные Юлиана Нагельсмана одержали шесть уверенных побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Соответственно, вышли в плей-офф с первого места. Пропустили только три мяча, а сами забили 22. Девять из них записал на свой счёт феноменальный Роберт Левандовски.

Поляк имеет поразительную статистику. В 25 матчах немецкой Бундеслиги забил 28 голов и отдал две голевые передачи. В том числе благодаря стараниям поляка баварцы возглавляют турнирную таблицу первенства с отрывом в девять очков от догоняющей дортмундской «Боруссии». С большей вероятностью сумеют защитить титул.

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«Зальцбург» имеет на порядок меньше ресурсов, потому вышел в плей-офф Лиги чемпионов с большим трудом. На групповом этапе сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и потерпел поражения в матчах с «Вольфсбургом» (1:2) и «Лиллем» (0:1). Также обыграл испанцев (1:0), немцев (3:1) и французов (1:2).

Тем не менее уровень австрийского чемпионата на порядок ниже немецкого. Ближайший преследователь располагается почти в 20 очках от «красных быков». Отсутствие конкуренции — большой плюс в том плане, что никто не отнимет золотые медали. Однако данный фактор играет и в отрицательную сторону — плохо сказывается на тонусе.

Безусловно, Маттиас Яйсле заслуживает особой похвалы. Несмотря на возраст, немец является качественным специалистом. Его подопечные не только высоко прессинговали в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», но и очень грамотно контратаковали. Имея меньше ресурсов, добыли отличный для себя результат.

И всё же в грядущем противостоянии мюнхенцы выглядят фаворитами. На дистанции их успехи по-настоящему будоражат. В 25 матчах чемпионата Германии забили 76 мячей! За этот период потерпели только четыре поражения и два раза сыграли вничью. Настраиваться на важные матчи умеют, однако разгромной победы от них ждать не стоит.

Помимо спада реализации у баварцев, стоит отметить великолепную игру голкипера австрийского клуба. 23-летний швейцарский вратарь Филипп Кён ни разу не пропустил больше двух мячей за игру в текущем сезоне. Причём во всех соревнованиях. Хотя на многое рассчитывать гостям будет трудно. Думаем, можно взять П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург» 8 марта 2022 года

«Бавария» обладает колоссальными ресурсами и имеет отличную статистику на дистанции. Настраиваться на важные встречи умеет, плюс вернулся Мануэль Нойер. Наверняка одержит победу, но не разгромную, так как голкипер соперника очень хорош. «Зальцбургу» стоит отдать должное. Однако у них банально меньше сил. Ставим на хозяев и не ждём слишком много голов.



Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

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