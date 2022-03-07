«Манчестер Сити» — «Спортинг». Скажите спасибо «Ливерпулю»

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех португальцев оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 8.60.

Прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» 9 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» (09.03.2022)

Первый месяц весны, несмотря на соответствующую погоду, обещает быть жарким. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 9 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Этихад» сразятся «Манчестер Сити» и «Спортинг». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал разгромную победу в дерби над «Манчестер Юнайтед» (4:1). Уже на пятой минуте Кевин Де Брёйне отправил мяч в сетку ворот оппонента. Дубль оформил на 28-й минуте. Если бы не сейв Давида де Хеа — записал бы на свой счёт хет-трик. Также бельгиец отдал голевую передачу на Рияда Мареза.

Благодаря удачному выступлению «горожане» увеличили отрыв от догоняющего «Ливерпуля» до шести пунктов, однако у красных есть ещё матч в запасе. Хосеп Гвардиола выразил мнение, что мерсисайдцы — самый жёсткий противник, с которым он когда-либо встречался. Зато конкуренция мотивирует не сбавлять обороты.

Также испанец заявил, что может продлить контракт с клубом из Манчестера ещё на три-четыре года. Специалист создал потрясающий коллектив, который радует результативностью и уже три раза становился чемпионом Англии. Не хватает в коллекции только золотых медалей Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше есть возможность это исправить.

В плей-офф евротурнира небесно-голубые вышли с первой позиции, одержав разгромные победы над «Лейпцигом» (6:3) и «Брюгге» (5:1 и 4:1), а также обыграли «ПСЖ» (2:0). Без поражений не обошлось: уступили французам (0:2) и немцам (1:2). Зато в первом противостоянии 1/8 финала крупно одолели «Спортинг» (5:0).

Лиссабонская команда ничего не смогла противопоставить англичанам на домашнем стадионе. Несмотря на атакующую схему игры, нанесла только три удара по воротам противника, при этом ни один из них не угодил в створ. Проиграла по владению мячом и оставила после себя крайне негативное впечатление.

Несмотря на катастрофическое поражение, Рубен Аморим похвалил своих подопечных и поблагодарил болельщиков за поддержку. Португалец отметил, что игроки отдали все силы на футбольном поле. Результат обосновал высоким уровнем оппонента. Также отметил, что имеется прогресс относительно прошлого года.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Интер».

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «львы» действительно смотрятся неплохо. За 25 матчей потерпели только два поражения, четыре раза сыграли вничью и одержали 19 побед. Благодаря таким результатам располагаются на второй строчке в турнирной таблице — в шести очках от возглавляющего её «Порту».

Тем не менее с крупнокалиберными соперниками зелёно-белые регулярно испытывают проблемы. Например, в первом полуфинальном противостоянии Кубка Португалии потерпели поражение от «драконов» (1:2). В очередной раз нанесли мало ударов — пять (три в створ). При этом немного уступили по владению мячом.

Недавно, Кевин Де Брёйне заявил, что предпочёл бы победить в АПЛ, нежели в Лиге чемпионов, так как золотые медали первенства — показатель стабильности. Впрочем, «горожане» в состоянии выиграть оба трофея и ещё прихватить Кубок Англии заодно. Статистика говорит о многом. За 28 матчей чемпионата Англии забили 68 мячей, а пропустили только 18.

«Спортинг» не может похвастаться такими цифрами. За 25 матчей чемпионата Португалии забил 49 голов, а пропустил 16. Тот же «Порту» намного успешнее. Учитывая уровень чемпионата Португалии и итог предыдущей очной встречи, гораздо больше верится в хозяев. Возьмём Ф1 (-2) за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» 9 марта 2022 года

«Манчестер Сити» выглядит на порядок сильнее. В матче последнего тура разгромил «МЮ», не пощадил и португальцев в первой очной встрече. Соперничество с «Ливерпулем» постоянно держит его в тонусе. «Спортинг» тоже имеет конкурента в лице «Порту», однако выступает на порядок хуже. Часто испытывает проблемы с результативностью. Думается, хозяева устроят очередной разгром.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за коэффициент 1.79.

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