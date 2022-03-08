«Ливерпуль» — «Интер», «Бавария» — «Зальцбург» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 марта.

На что ставить в футболе 8 марта

8 марта – день классного футбола. Сегодня мы узнаем двух первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. «Бавария» — явный фаворит матча с «Зальцбургом», но на выезде выиграть не получилось. Ничья 1:1, причём мюнхенцы ушли от поражения на последних минутах.

У «Ливерпуля» задача попроще: есть победа в Милане над «Интером» 2:0. Конечно, итальянский клуб будет стараться, но объективно, вряд ли «нерадзурри» смогут пройти дальше.

Один матч сегодня пройдёт и в ФНЛ. Вторая команда «Краснодара», лидеры которой спешно пополнили основной состав, принимает «Балтику».

На что ставить в хоккее 8 марта

В КХЛ уже сегодня во второй раунд Кубка Гагарина могут выйти «Авангард» и СКА. Омичи ведут 3-0 в серии у «Ак Барса», а петербуржцы – у минского «Динамо». В двух других парах всё упорнее. «Сибирь» постарается сравнять счёт в серии с «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче, а «Северсталь» будет стараться развить успех в противостоянии с московским «Динамо» на своём льду.

В НХЛ в ночь на среду сразу 11 матчей. «Вашингтон» Александра Овечкина на выезде сыграет с «Калгари», «Тампа» гостит в Виннипеге, а «Миннесота» Кирилла Капризова примет «Рейнджерс» Артемия Панарина.

На что ещё ставить 8 марта

Два матча в баскетбольной Евролиге. В Белграде «Црвена Звезда» примет мадридский «Реал», а «Баскония» встретится с «Анадолу Эфесом». Кроме того, пройдут матчи в Еврокубке и Лиге чемпионов.

В волейбольной Лиге чемпионов итальянская «Чивитанова» встретится с польским «Ястшембски».